Stands d'information et bien-être, initiation à la zumba et spectacles de danse. C'est le programme auquel a pris part le grand public lors de la journée d'information organisée par France Alzheimer Réunion, ce dimanche 7 novembre 2021 au gymnase saint-pierrois, Nelson Mandela. L'objectif de cette journée: sensibiliser à cette maladie dégénérative et informer sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement visant à soutenir les familles, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades à domicile comme en EHPAD. Nous publions ici le communiqué de France Alzheimer. (Photo d'illustration)

" France Alzheimer Réunion mène un combat continu auprès de ceux qui souffrent d’Alzheimer et les maladies apparentées à La Réunion, afin de les aider ainsi que leurs accompagnants à mieux gérer un quotidien pas toujours facile. Cette maladie touche des milliers de personnes dans l’île, et personne n’est à l’abri. C’est pour cette raison qu’outre notre mission d’accompagnement, de soutien et de prise en charge des patients, à domicile ou en Ehpad, nous nous assurons de mettre en place des activités, fun et pédagogiques, pour sensibiliser la population dans son ensemble ", explique Sylvie Agnez, présidente de France Alzheimer Réunion.



De nombreux Réunionnais ont tenu à faire le déplacement à la journée de sensibilisation qui s’est tenue dans le strict respect des mesures sanitaires et sécuritaires. " Si des dispositifs tels que les Maisons cœur Alzheimer n’existaient pas, ce serait difficile pour nous en tant qu’aidants familiaux de tenir. On y retrouve des groupes de parole où nous avons la possibilité d’exprimer ce que nous vivons. En plus, les activités comme la zumba, la sophrologie et notamment celles de cette journée, représentent un soutien indispensable. Grâce à l’association, nous pouvons mieux comprendre la maladie, l’accepter et vivre avec elle ", explique un aidant familial, adhérent de France Alzheimer Réunion.