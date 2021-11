Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le mouvement Saint-Pierre plus verte s'insurge des dégradations signalées par les parents d'élèves dans les écoles Saint-Pierroises. Il demande au maire de la ville d'établir en premier lieu un diagnostic complet du bâti scolaire pour l'ensemble des écoles de Saint-Pierre. "Il y a urgence à engager un investissement massif dans la réhabilitation du bâti scolaire et la sécurisation de nos écoles. Nous devons garantir à nos marmailles un cadre serein de travail depuis la maternelle jusqu'au CM2 pour qu'ils puissent s'épanouir à travers l'enseignement et les activités périscolaires". (Photos: mouvement Saint-Pierre Plus Verte)

