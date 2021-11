BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 8 novembre 2021 :



- Covid-19 : le retour en classe ce lundi se fera avec les masques

- A La Réunion, les normes de panneaux publicitaires ne sont pas vraiment respectées

- Féminicide : Lise-May, tuée par son ex-compagnon à 55 ans

- Forces de l'ordre : 435 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine ensoleillé

Comme le port du masque dans la rue, le masque anti Covid à l'école revient, après avoir été supprimé le 11 octobre dernier. Ainsi dans les classes du CP au CM2, les élèves de La Réunion doivent remettre le masque. Une nouvelle qui passe difficilement auprès des parents comme de certains enseignants, alors que l'été est à nos portes. Avec la chaleur, il sera sans doute de plus en plus difficile de maintenir un masque sur le nez de nos enfants.

Lise-May, une mère de trois enfants âgée de 55 ans, est décédée sous les coups de son ex-compagnon ce samedi soir 6 novembre 2021. Le drame s'est déroulé à Jean-Petit, Saint-Joseph, au domicile de la victime. Victime de violences conjugales pendant 35 ans, elle avait décidé de quitter son compagnon il y a deux mois. Celui-ci l'a poignardé, après plusieurs semaines de harcèlement.

Après plusieurs mois de travail, la branche locale de l'association Paysages de France a comptabilisé 165 publicités qui ne respectaient pas les codes de l'environnement en matière de panneaux publicitaires. Et ce, sur trois communes seulement : Saint-Louis, Saint-Leu et Saint-Paul. Si la préfecture assure avoir été mise au courant et avoir interpellé les annonceurs afin qu'ils retirent leurs panneaux, la plupart sont toujours en place...plusieurs mois après les premiers signalements

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 5 au 7 novembre 2021 permettant de relever 193 infractions. 242 infractions ont par ailleurs été relevées par la gendarmerie, 34 permis ont été retirés

Pour ce lundi 8 novembre 2021, Matante Rosina voit apparaître au fond de sa tasse de café un beau soleil. La Réunion est envahie par les rayons de soleil pratiquement toute la journée. En fin de journée, le ciel se couvre légèrement mais les nuages disparaissent rapidement pour laisser une nuit bien étoilée.