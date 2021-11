Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le vendredi 5 novembre 2021, le Bureau nouvellement élu du CPCS, Interprofession de la canne et du sucre, a rencontré le Préfet Jacques Billant pour lui remettre une motion sur l'avenir de la filière alors que doivent débuter, au premier trimestre 2022, les négociations de la prochaine convention canne. Cette motion est signée par les membres du Bureau du CPCS et par le président de la Chambre d'agriculture, tous les présidents des syndicats agricoles (UPNA, CGPER, JA, FDSEA) et par le président du Syndicat du Sucre. Les signataires demandent à ce que "le cadre économique, politique et financier indispensable au maintien et au développement de la filière soit mis en place au plus vite", alors que le secteur est toujours plus en difficulté. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

