Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La délinquance d'appropriation est particulièrement forte à Mayotte. "En 2018 ou 2019, 18 % des ménages déclarent avoir été victimes d'un cambriolage ou d'un vol sans effraction, soit quatre fois plus qu'en France

métropolitaine. "De plus, les habitants de Mayotte sont personnellement trois fois plus victimes de vols avec ou sans violences" note l'Insee ce lundi 8 novembre 2021. "Les vols sont aussi plus souvent aboutis, les multi-victimes plus nombreuses et le recours à la violence ou aux menaces beaucoup plus fréquent que dans l'Hexagone" précise l'institut de la statistique. Ainsi, une personne sur dix a subi une violence physique au cours des deux dernières années. Les vols de véhicules à moteur ou d'objets dans la voiture, pour ceux qui en possèdent, ou les vols de végétaux ou d'animaux sur les terrains sont aussi fréquents (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

La délinquance d'appropriation est particulièrement forte à Mayotte. "En 2018 ou 2019, 18 % des ménages déclarent avoir été victimes d'un cambriolage ou d'un vol sans effraction, soit quatre fois plus qu'en France

métropolitaine. "De plus, les habitants de Mayotte sont personnellement trois fois plus victimes de vols avec ou sans violences" note l'Insee ce lundi 8 novembre 2021. "Les vols sont aussi plus souvent aboutis, les multi-victimes plus nombreuses et le recours à la violence ou aux menaces beaucoup plus fréquent que dans l'Hexagone" précise l'institut de la statistique. Ainsi, une personne sur dix a subi une violence physique au cours des deux dernières années. Les vols de véhicules à moteur ou d'objets dans la voiture, pour ceux qui en possèdent, ou les vols de végétaux ou d'animaux sur les terrains sont aussi fréquents (Photo archives rb/www.ipreunion.com)