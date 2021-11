Michel Barnier, candidat à l'élection présidentielle et à l'investiture des Républicains au congrès pour la France du 4 décembre 2021, sera à La Réunion les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021. Des rencontres avec les acteurs économiques de l'île, mais aussi avec les militants LR sont prévues. "Il a souhaité venir dans l'Océan Indien dans le cadre de sa campagne, à La Réunion, pour partager sa vision de la situation de la France et de l'Europe, exposer son programme politique et témoigner de son attachement aux réunionnais" indique David Lorion, référent de Michel Barnier pour La Réunion, dont nous publions le communiqué ci-dessous (

Ancien ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Agriculture et de l’alimentation ainsi que de l'Environnement, Commissaire européen chargé de la Politique régionale puis du Marché intérieur et Services financiers, négociateur en chef pour l’Union européenne du Brexit, je considère que Michel Barnier est l'homme qui peut rassembler une majorité de Français en restaurant la cohésion nationale, en étant ferme et juste, et porter un projet pour la France qui libère les énergies innovantes en simplifiant la bureaucratie, une plus large territorialisation des politiques publiques dans le cadre d'une décentralisation et d’une différenciation, pour une Réunion européenne reconnue et promue dans son environnement régional. Il a l'expérience et la volonté et la détermination pour le faire.

Des rencontres avec Michel Fontaine, André Thien Ah Koon, les acteurs économiques et le monde agricole sont prévues. Il visitera aussi le marché forain de Saint-Paul, et se rendra à une réunion publique à Saint-Pierre.