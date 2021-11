Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Comme annoncé en octobre dernier, une naissance surprise a eu lieu au sein de la Police nationale : Bella, chienne de la brigade sinophile, a accouché de 12 petits chiots. Si trois chiots sont morts dès les premiers jours, Shadow, Sniper, Simba, Stunt, Shark pour les 5 mâles et Shelby, Shiva, Shapir, et Soka pour les 4 femelles ont rejoint les rangs de la Police Nationale 974 et se portent très bien. "Ils vont bientôt rejoindre leurs futurs propriétaires sûrement pour la veille de Noël" précise la police (Photo Police)

