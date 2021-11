Suite à l'important affaissement observé depuis le mois d'août 2021 sous le belvédère du Trou de fer, dans la forêt de Bélouve, ce dernier demeure fermé. Ce site, actuellement dangereux, est strictement interdit au public par arrêté préfectoral, et ce jusqu'à nouvel ordre. "Le risque d'éboulis est présent. Ce point de vue étant fortement fréquenté, il est nécessaire de rappeler cette interdiction au public au plus vite" interpelle l'Office national des forêts (Photo ONF)

Les expertises se poursuivent actuellement afin d’examiner l’évolution de la situation et sa dangerosité. "Toute personne qui ne respecterait les prescriptions en vigueur et l’affichage terrain, engage sa responsabilité personnelle et s’expose à des sanctions" avertit l'ONF.

"L’ONF et ses partenaires s’engagent à mener les actions nécessaires à la sécurisation, l’expertise et à la réouverture la plus rapide de ce site fort touristique" conclut-il.