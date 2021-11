L'inspection générale des finances (IGF) initie ce lundi 8 novembre 2021 une mission de vérification de cinq universités. "Ces structures ont été choisies sur la base de critères objectifs, qui tiennent notamment compte de leur taille, de leur organisation et de leur emplacement géographique" souligne l'Université de La Réunion, qui fait elle aussi l'objet d'une vérification. La gestion de la caisse et de la comptabilité de l'université, le budget de la structure ou encore ses ressources humaines vont être examinés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

D'après l'Université, il s'agit d'une "mission de vérification classique de l’inspection, conduite chaque année, et exercée au titre de sa compétence générale de contrôle et d’audit prévue à l’article 1 du décret n° 73‑276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances".



Cette mission porte sur :



- la gestion de la caisse et de la comptabilité de l’université, ce qui implique un contrôle en inopiné ce matin-même dans les locaux du siège ;

- le budget de la structure ;

- les ressources humaines de la structure

- les marchés publics passés par la structure ;

- les aspects " métiers " (mise en œuvre de la politique publique de formation ainsi que rayonnement des structures).



"L’ensemble des personnels de l’Université de La Réunion - et plus particulièrement l’équipe de direction de l’établissement ainsi que les personnels de la Direction des Finances et de la comptabilité, se tient à disposition de l’IGF pour cette mission de routine" conclut l'Université.