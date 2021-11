BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 9 novembre 2021 :



Saint-Benoît : un cycliste mortellement fauché par une voiture

Un cycliste a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture ce lundi soir 8 novembre 2021. La collision s'est produite au niveau du rond-point des Plaines à Saint-Benoît. Rapidement sur place, les secours n'ont pas pu réanimer la victime. Les circonstances de ce nouveau drame de la route n'ont pas encore été déterminées. Il s'agit du 37ème accident mortel sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année

Le Covid-19 gagne du terrain dans l'océan Indien

Si à La Réunion, une hausse des cas est observée par les autorités sanitaires depuis maintenant deux semaines, la situation semble être fragile ailleurs dans l'océan Indien. Chez nos voisins mauriciens tout particulièrement, les cas repartent à la hausse et des mesures sont envisagées par le gouvernement pour faire barrage au Covid. A Mayotte également, les courbes augmentent légèrement. A Madagascar, aux Comores et aux Seychelles, la situation est fragile mais plus stable, bien que le suivi officiel de l'épidémie reste toujours plus difficile sur ces territoires.

Attention à ces affirmations sur le déremboursement des tests PCR pour les malades du cancer

L'extrait du témoignage d'une ex-candidate de téléréalité Nehuda expliquant que les patients non vaccinés contre le Covid-19 atteints de cancer et ne pouvant pas payer de test PCR ne "peuvent pas se faire soigner", a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis le 27 octobre. Mais les propos de l'influenceuse, qui s'exprimait sur la situation spécifique de son père, ne reflètent pas les consignes sanitaires en vigueur au 8 novembre. Si les tests PCR dits "de confort" ne sont plus remboursés par l'Assurance maladie depuis le 15 octobre, ils restent gratuits sur ordonnance et sont prescrits pour les patients, même asymptomatiques, devant suivre des soins en établissement de santé, ont confirmé la direction générale de la santé (DGS) et un syndicat de médecins généralistes à l'AFP.

La ville de Saint-Paul lance ses conseils des habitants

Saint-Paul a lancé officiellement ce lundi 8 novembre 2021 ses conseils des habitants (CDH) et son premier budget partagé. Les habitants de Saint Paul sont appelés à faire acte de candidature du 10 novembre au 15 décembre. Objectif : renforcer la participation citoyenne via ce dispositif. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide sauf dans l'ouest

Matante Rosina pense à prendre son parapluie aujourd'hui. Elle pense que la pluie va arroser une bonne partie de l'île ce mardi 9 novembre 2021. Dans l'ouest en revanche, le soleil offre de belles éclaircies. Il fait chaud, le thermomètre affiche 30°C sur les côtes.