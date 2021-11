Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Intitulé Detect, un projet de recherche a été lancé. Il vise à "la mise en place des solutions techniques innovantes pour détecter, isoler et identifier les défauts pouvant entraîner des défaillances. Ces solutions doivent permettre d'améliorer l'efficacité énergétique des systèmes photovoltaïques, en anticipant les opérations de maintenance, pour limiter les risques de défaillance" expliquent les promoteurs du projet. Detect est cofinancé par l'Europe et la Région Réunion. Il est porté par le laboratoire Energy-Lab (anciennement laboratoire LE2P) de La Faculté des Sciences et Technologies. Nous publions le communiqué des promoteurs du projet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

