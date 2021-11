La chaîne de fast-food KFC fait son retour à La Réunion. Ce mardi 9 novembre 2021, ses directeurs inaugurent le restaurant du Port, qui ouvrira au grand public ce mercredi. Il s'agit du premier restaurant KFC sur l'île. La chaîne de produits à base de poulet avait déjà tenté de s'implanter une première fois dans les années 90 à Saint-Denis, mais sans succès. Aujourd'hui la marque du colonel Sanders revient dans l'ouest, d'autres restaurants devraient ouvrir prochainement à Saint-Pierre et Saint-André (Photo mm/www.ipreunion.com)

• Notre journaliste est sur place, suivez son direct :

Avant l'ouverture, des militantes et des militants de L'APRES – L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire ont déposé 2 cercueils devant le nouveau restaurant. "A la veille de l'ouverture de cette nouvelle enseigne, l'association entend dénoncer l'impact de cette multinationale sur la disparition des petits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise" indique l'L'APRES dans un communiqué de presse.

Les cercueils déposés devant le KFC

Pour l'association, "il faut d'urgence repenser notre modèle de développement à La Réunion. La crise du Covid-19 et du fret maritime l'a à nouveau démontré, il est indispensable de bâtir une véritable stratégie ambitieuse d'autonomie alimentaire pour notre île et de développer une agriculture paysanne de qualité".

Les directeurs du restaurant, interrogés par Imaz Press, ont balayé les critiques, assurant offrir une nourriture saine et du poulet, d'origine française ou européenne et frit de façon traditionnelle.

