Deux lycéens de l'Académie de La Réunion figurent parmi les 82 lycéens issus des 27 pays de l'Union européenne qui participeront à des ateliers de travail organisés pour la semaine "le lycée d'Europe" du 12 au 19 février 2022 à Strasbourg. Nous publions le communiqué du rectorat ci-dessous

Julie Schleicher et Raphaël Leonardy sont tous les deux élèves au lycée Lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis. Ils font partie des 49 lycéens de l’académie ayant candidaté en ligne pour participer à la semaine Lycée d’Europe, en joignant un CV, une lettre de motivation et une image évoquant l’Europe à leurs yeux.



Retenus par un comité de sélection national, ils seront à Strasbourg du 12 au 19 février 2022 avec des lycéens de tous les pays l’Union. Au programme de cette semaine : conférences de haut niveau, visites des institutions européennes et des lieux emblématiques de l’histoire européenne, échanges avec des personnalités engagées dans la vie de l’Europe (élus et fonctionnaires européens et locaux, experts, grands témoins, citoyens).



Ensemble, ces 82 lycéens européens pourront échanger et approfondir leur réflexion sur ce qui fonde leur citoyenneté européenne. Le plurilinguisme et le dialogue interculturel guideront leurs échanges.



La semaine " Lycée d’Europe " destiné aux élèves européens est organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec le soutien de France Éducation international (FEI) et de l’Institut du Service Public (ex ENA). Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022.



L’ambition est de créer un rendez-vous annuel à l’attention des lycéens des 27 pays membres de l’Union européenne destiné à renforcer leur connaissance de l’Union et à développer un sentiment d’appartenance.