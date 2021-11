BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 10 novembre 2021 :



- Covid : 3ème dose de vaccin obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans

- Covid-19 : la reprise épidémique se confirme à La Réunion

- La montagne des promesses pour le climat "accouche d'une souris", selon l'ONU

- Le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion au soleil

Covid : 3ème dose de vaccin obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans

Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français ce mardi 9 novembre 2021 afin de formuler quelques annonces notamment sur le plan sanitaire. Concernant la troisième dose de vaccin, celle-ci devient obligatoire pour les plus de 65 ans afin de présenter un pass sanitaire valide dès le 15 décembre. Le port du masque est maintenu dans les écoles. Face à la situation actuelle, la réforme des retraites gagne un sursis mais celle de l'allocation chômage entre bien en vigueur le 1er décembre. Les prêts garantis par l'Etat sont maintenus. Par ailleurs, le Président a annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires.

Covid-19 : la reprise épidémique se confirme à La Réunion

Les chiffres du Covid ne sont pas bons et la dégradation amorcée il y a deux semaines se confirme. 740 nouveaux cas ont été recensés à La Réunion entre le 30 octobre et le 5 novembre, faisant passer le taux d'incidence à 86,5 pour 100.000 habitants. Il est désormais de plus de 110 indiquent les autorités sanitaires, et monte très rapidement chez les 25-34 ans. Côté réanimation les effectifs passent de 4 à 10 patients reçus pour Covid. Le taux de positivité frôle désormais les 3%. Si fort heureusement aucun décès lié au virus n'est recensé cette semaine, les autres indicateurs ont doublé.

La montagne des promesses pour le climat "accouche d'une souris", selon l'ONU

Les tout nouveaux engagements climatiques des Etats n'ont que marginalement amélioré les chances de l'humanité de freiner le réchauffement de la planète, a regretté l'ONU mardi, appelant encore à plus d'ambition d'ici la fin de la COP26 sur le climat.

Le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet

Le Conseil constitutionnel a tranché, à quelques heures de la prise de parole du Président de la République. Ainsi le projet de loi de vigilance sanitaire a été approuvé, il permet au gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. En outre, l'accès au statut vaccinal des élèves dans les établissements a été censuré, étant considéré comme une "atteinte au droit au respect de la vie privée".

Renouvellement des AOT sur le port de Saint-Gilles : les enjeux d'ici 2026

Le TCO a fait le point ce mardi 9 novembre 2021 sur les autorisations d'occupation temporaire (AOT) sur le port de plaisance de Saint-Gilles les bains. Comme prévu, au terme d'un appel à projets lancé par l'intercommunalité, les AOT vont être renouvelés à compter du 1er janvier 2021. Sur les 67 offres déposées par les différents candidats, 39 lots sont aujourd'hui attribuables aux conditions techniques et tarifaires fixées par la collectivité. 6 autres sont en consultation jusqu'au 17 novembre 2021. Nous publions ici le communiqué du TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion au soleil

La journée du mercredi 10 novembre 2021 est placée sous le soleil selon notre gramoune Matante Rosina. De petites touches de blancs apparaissent dans le ciel le long des pentes. Dans l'après-midi, quelques petites pluies sont possibles vers le nord.