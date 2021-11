Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Des plantes endémiques et indigènes ont été volées sur le territoire des Avirons dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021. Au total, 50 plantes ont été déterrées par des voleurs. Pour rappel, la ville des Avirons s'est engagée à mettre en terre 6 000 plants indigènes durant cette mandature avec le projet TKD (Thérésien Cadet) et mène une politique de développement durable. Sur la commune, ce sont plus de 1 300 arbres qui ont été plantés en plus d'une année. Les vols de ces plantes endémiques, dont certaines aux vertus médicinales, représentent un préjudice porté à la sauvegarde de la biodiversité réunionnaise. Une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie afin de ne pas laisser ces actes impunis. (Photo rb / www.ipreunion.com)

