Dans l'après-midi du mardi 9 novembre 2021 de 16 heures 30 à 19 heures 30, les gendarmes de la brigade de Bras-Panon appuyés par les motocyclistes de la brigade de Saint-Benoît ont réalisé un service coordonné de contrôle des mobilités, en agglomération de Bras-Panon. Le bilan fait état de 22 infractions constatées dont 12 graves génératrices d'accidents. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Gendarmerie)

2 conduites sous l’emprise de zamal et 1 conduite sous l’empire d’un état alcoolique (0.63 Mg/l) ont entraîné la perte du permis de conduire pour les conducteurs, et la mise en fourrière administrative de leur automobile. 2 conduites malgré une suspension administrative du permis de conduire, 2 défauts d’assurance, 5 non-ports de ceinture et 10 infractions diverses (téléphone, équipements, …).



Au cours de la matinée du mercredi 10 novembre 2021 de 9 heures à midi, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un service coordonnée avec les contrôleurs de la DEETS et de la DEAL, sur la RN.3, à proximité du Groupe Hospitalier EST Réunion à Saint-Benoit. Cette opération avait pour objectif principal le contrôle des véhicules de transports particuliers de personnes (Taxis). (Photographies jointes)



13 infractions spécifiques à la réglementation et circulation des taxis ont été constatées :

- 09 véhicules dépourvus d’un terminal de paiement électronique.

- 02 absences d’attestation préfectorale d’aptitude physique.

- 01 défaut de contrôle technique.

- 01 transport d’enfant sans système de retenue.

Nota : Les équipements obligatoires d’un taxi

- Un taximètre : Compteur qui enregistre le parcours, la durée et indique la somme à payer.

- Un dispositif extérieur lumineux.

- Une plaque fixée au véhicule : Numéro autorisation de stationnement et commune de rattachement.

- Une imprimante : Connectée au taximètre pour éditer la note du prix à payer pour le passager.

- Un terminal de paiement électronique.