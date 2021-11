Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Ce mardi 9 novembre 2021, un enseignant du collège Mille Roches à Saint-André a été giflé par une élève. Un dépôt de plainte a été effectué. L'élève fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire et s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires, et a été convoquée ce mercredi au commissariat de Saint-André où elle fait l'objet d'une garde à vue. La rectrice de région académique, dont publions le communiqué, condamne "avec la plus grande fermeté cet acte isolé" . (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

