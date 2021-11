Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

À l'occasion du jour férié, ce jeudi 11 novembre 2021, la CASUD rappelle à la population des 4 communes du Tampon, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux que les transports en commun du réseau Carsud circuleront aux horaires du dimanche (consultables sur casud.re). Elle rappelle également qu'il n'y aura pas de collecte de bacs verts, jaunes, déchets verts et encombrants et que les déchèteries ainsi que les bureaux de la CASUD seront fermés. (Photo: Casud)

