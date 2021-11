Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

La circulation est extrêmement compliquée ce mercredi 10 novembre 2021 en fin de soirée, on compte 14 km de bouchons de Saint-Denis à Savannah. Pour cause : le jour férié ce jeudi, qui se transforme pour certains en pont et donc en week-end de quatre jours, mais aussi l'ouverture du KFC au Port qui occasionne de gros ralentissements supplémentaires à l'échangeur du Cap Sacré Coeur. Deux accidents se sont aussi déclarés dans la zone de l'échangeur Sainte-Thérèse : un moto-moto et l'autre voiture-moto. Soyez donc prudents (et patients) si vous roulez vers le sud. (Photo d'archives)

