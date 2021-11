Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français ce mardi 9 novembre 2021 afin de formuler quelques annonces notamment sur le plan sanitaire. Concernant la troisième dose de vaccin, celle-ci devient obligatoire pour les plus de 65 ans afin de présenter un pass sanitaire valide dès le 15 décembre. Le port du masque est maintenu dans les écoles. Face à la situation actuelle, la réforme des retraites gagne un sursis mais celle de l'allocation chômage entre bien en vigueur le 1er décembre. Les prêts garantis par l'Etat sont maintenus. Par ailleurs, le Président a annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires. (Photo AFP)

Tout en soulignant les efforts réalisés par les Français face au virus, et en saluant la mémoire des personnes décédées du Covid, le Président de la République a tenu malgré tout à faire passer un message d'alerte. "La cinquième vague a commencé en Europe" a-t-il rappelé, paraphrasant l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi en France, le taux d'incidence a augmenté "de 40% en une semaine" et les hospitalisations repartent à la hausse elles aussi.

Emmanuel Macron a donc lancé un appel : "vaccinez-vous". L'occasion de faire une annonce, sans doute la plus attendue concernant le vaccin : la mise en place de la 3ème dose, appelée "dose de rappel". Ainsi une 3ème dose sera bientôt obligatoire pour les plus de 65 ans afin de garder un pass sanitaire valide à compter du 15 décembre. Tous les publics concernés sont d'ores et déjà invités à prendre rendez-vous.

La dose de rappel pour les 50-64 ans quant à elle sera disponible début décembre. Une généralisation de la 3ème dose pourrait être envisagée un jour par la France, mais pas à ce stade.

A savoir que la vaccination des 5-11 ans, sujet sur lequel le Président était également attendu, n'a pas été abordée. Aucune décision n'est donc prévue en ce sens pour l'heure.

Sur le plan sanitaire toujours, le Président a annoncé maintenir le port du masque dans les écoles pour le moment, malgré les contestations. Pour faire face à la situation sanitaire, "les prêts garantis par l'Etat sont reconduits jusqu'en juin 2022" a par ailleurs assuré le chef de l'Etat.

- Réformes : le chômage passe, les retraites attendront -

Emmanuel Macron a également détaillé un volet économique et social important lors de son allocution. Ainsi à partir du 1er décembre, "une nouvelle étape commence" concernant l'allocation chômage : il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années afin d'être indemnisé, contre quatre mois actuellement. "Pole Emploi passera en revue les offres d'emploi sans réponse. Sans recherche active, les demandeurs d'emploi verront leurs allocations suspendues" a ajouté le Président.

La réforme des retraites, elle, va sans doute attendre encore. Les conditions "ne sont pas réunies pour relancer le chantier des retraites" a déclaré le chef de l'Etat. Il a toutefois rappelé les grandes lignes de cette réforme : "travailler plus longtemps, mettre fin aux régimes spéciaux, permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà s'ils le souhaitent..." Car le travail "nous permet en tant que Nation de préserver notre modèle social" a-t-il assuré.

Economie toujours, Emmanuel Macron a souligne que la croissance de la France dépassait les 6% et que le chômage était "au plus bas depuis 20 ans". Ce n'est pas pour autant que le Président oublie sa volonté de tendre "vers le plein emploi".

- Le retour des réacteurs nucléaires -

Sur le plan de la sécurité, le Président de la République a annoncé qu'une "loi de programmation pour les sécurités intérieures est en cours de discussion, elle donnera plus de moyen et allègera les contraintes bureaucratiques des forces de l'ordre".

Par ailleurs côté environnement, Emmanuel Macron a rappelé son désir de "garantir l'indépendance énergétique de la France", pour aller notamment vers la neutralité carbone. L'occasion de faire une annonce : "nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires dans nos pays et développer les énergies renouvelables". Une mesure qui s'inscrit dans le plan France 2030. Pour le Président, "c'est un message fort de la France" notamment dans le cadre de la COP26.

