BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 11 novembre 2021 :



Images pédopornographiques : "un début de parcours criminel à ne pas banaliser"

Suite à un vaste coup de filet opéré par les parquets de Saint-Denis et Saint-Pierre, la gendarmerie et la police, 10 hommes ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi 10 novembre 2021. Six autres le seront prochainement. Les enquêteurs ont retrouvé photos et vidéos pédopornographiques sur les ordinateurs des mis en cause. Des images "insoutenables" a insisté la procureure de Saint-Denis. Des peines de 12 à 30 mois de prison avec sursis ont été prononcées à leur encontre, avec injonctions de soins et inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

11 novembre : une journée, deux commémorations

En ce 11 novembre 2021, jour férié, La Réunion commémore plusieurs événements majeurs de son histoire. Le premier est national et même international avec la signature de l'armistice, le 11 novembre 2011, mettant fin à la Première Guerre Mondiale. Le second événement concerne l'arrêt de la convention autorisant l'engagisme, le 11 novembre 1882. Retour sur ces deux moments d'histoire de La Réunion.

Les "vaccins plus risqués que le virus" : une mauvaise interprétation des données de pharmacovigilance

Des vaccins "plus risqués que le virus" ? Cette affirmation trompeuse, avancée dans un billet de blog hébergé un temps sur le site de Mediapart, et dépublié depuis, repose sur de mauvaises interprétations des chiffres de pharmacovigilance de l'Agence du médicament. Comme répété par les scientifiques depuis des mois, la balance bénéfice-risques des vaccins est très largement favorable.

L'Amazonie, un paradis presque perdu

Vue du ciel, l'Amazonie est une immensité infinie d'un vert profond, seulement veinée des rivières bleues qui y serpentent. Une immensité infinie... pour l'instant. Car si l'on poursuit le survol vers les confins de la plus grande forêt tropicale du monde, on découvre de gigantesques cicatrices brunes, là où la jungle a été rasée puis brûlée pour faire place à des routes, des carrières de mines d'or, des récoltes et surtout des ranchs pour l'élevage du bétail.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i pouak

Jeudi 11 novembre 2021, jour férié, Matante Rosina va en profiter pour faire son jardin avec ce beau ciel bleu. Elle n'oublie pas de mettre sa capeline bien sûr. Dans l'après-midi, les nuages apparaissent et quelques pluies pourraient tomber du côté du Port.