Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 27 minutes

L'ex-conjoint de Lise May Morel a été placé en détention provisoire et déféré au tribunal de Saint-Pierre ce jeudi 11 novembre 2021. Pour rappel, l'homme a poignardé son ex-compagne âgée de 55 ans, ce samedi 6 novembre 2021 à Saint-Joseph, aux alentours de 19h, dans le lieu-dit Jean Petit. L'autopsie réalisée le 8 novembre 2021 a confirmé la multitude des coups portés sur la victime, qui est décédée d'une plaie cardiaque. Le mis en cause a été placé en garde à vue ce mercredi 10 novembre pour être entendu sur les faits, qu'il a reconnus. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur conjoint, dont la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été mis en examen par la juge d'instruction puis placé en détention provisoire. Nous publions ici le communiqué de la Procureure de la République. (Photo : rb / www.ipreunion.com)

L'ex-conjoint de Lise May Morel a été placé en détention provisoire et déféré au tribunal de Saint-Pierre ce jeudi 11 novembre 2021. Pour rappel, l'homme a poignardé son ex-compagne âgée de 55 ans, ce samedi 6 novembre 2021 à Saint-Joseph, aux alentours de 19h, dans le lieu-dit Jean Petit. L'autopsie réalisée le 8 novembre 2021 a confirmé la multitude des coups portés sur la victime, qui est décédée d'une plaie cardiaque. Le mis en cause a été placé en garde à vue ce mercredi 10 novembre pour être entendu sur les faits, qu'il a reconnus. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur conjoint, dont la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été mis en examen par la juge d'instruction puis placé en détention provisoire. Nous publions ici le communiqué de la Procureure de la République. (Photo : rb / www.ipreunion.com)