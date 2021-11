Le 8 novembre 2021 au soir, à la Bourse de Commerce-Pinault Collection à Paris, les dirigeants des grandes entreprises de la France s'engage et son président, François Hollande, ont remis leur prix aux 17 lauréats. Sélectionnés parmi 476 candidatures, ils apportent des réponses concrètes aux défis sociaux d'aujourd'hui. Le projet réunionnais webcup figure sur cette courte liste de récompensés: Il béneficira de 60.000 euros de dotation mettre accompagner et former les populations mahoraise au numérique. Nous publions ici le communiqué de La France s'engage. (Photo: La France s'engage).

Programme de soutien à l’innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014, la France s’engage est depuis 2017 la première coalition d’entreprises engagées, créée par TotalEnergies, BNP Paribas, Andros et Artémis. Fondation reconnue d’utilité publique, elle est présidée par François Hollande. Chaque année, elle détecte et récompense les projets les plus innovants dans tous les champs du développement durable. Les associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire labelisées bénéficient pendant trois ans d’une dotation financière et d’un accompagnement sur-mesure pour changer d’échelle et essaimer sur tout le territoire national.

Pour cette nouvelle édition, 4 projets ultramarins ont été sélectionnés par la France s’engage, parmi 17 nouveaux projets d’innovation sociale, et 476 candidatures. Ces 4 projets apportent des réponses concrètes en matière d’éducation, d’autonomie par l’insertion professionnelle, d’accès à la culture et de développement durable des territoires. Grâce au soutien financier et à l’accompagnement direct de la Fondation la France s’engage durant 3 ans, les 4 associations pourront se déployer dans différentes régions et démultiplier leur impact. Le 8 novembre au soir, à la Bourse de Commerce-Pinault Collection, les dirigeants des grandes entreprises de la France s’engage et son président, François Hollande, ont remis leur prix aux 17 lauréats, dont ceux des 4 ultramarins.

Carib’Opera

Carib’Opera est un regroupement d’artistes lyriques professionnels qui a pour vocation de promouvoir l’art lyrique, de diffuser les spectacles afin de faire émerger des vocations dans ce domaine. Cette démarche passe par l’organisation d’ateliers en milieu scolaire pour faire pratiquer le chant dès le plus jeune âge, afin de démocratiser l’accès à l’opéra dans toutes les Antilles. Au cours des trois prochaines années, grâce à la dotation de 100 000 euros et l’accompagnement à 360° de la France s’engage, Carib’Opéra va poursuivre et renforcer ses résidences d’artistes en établissements scolaires, toujours en s'appuyant sur la venue d’artistes antillais, en renforçant la formation des professeurs pour assurer une continuité pédagogique dans le temps scolaire et favoriser des spectacles de restitution de fin d’année pour les enfants. Ces trois prochaines années seront également employées à la structuration et à la pérennisation d’une équipe dédiée au projet.

Emanciper Mayotte

Emanciper Mayotte lutte contre l’échec scolaire et universitaire en créant des dispositifs complets d’accompagnement à la mobilité éducative pour les jeunes mahorais. De manière concrète, la dotation de 100 000 euros et l’accompagnement de La France d’engage permettra à l’association d’ouvrir des antennes à la Réunion, à Paris et au Québec, pour accueillir et accompagner en présentiel leurs bénéficiaires. Ses structures proposeront par exemple : des activités d’accueil des nouveaux arrivants, un accompagnement à l’installation, des solutions d’hébergement d’urgence, des ateliers de soutien scolaire, des ateliers de cours du soir pour les étudiants qui rencontrent des difficultés, des ateliers pour accompagner à la réorientation des personnes en situation d’échec ou de décrochage scolaire.

Nature Rights

Nature Rights est une coalition d’associations qui œuvre pour la fierté des peuples autochtones guyanais et la préservation de leur environnement tout en favorisant leur autonomie économique : développement d’activités agricoles et artisanales au sein des communautés traditionnelles, accompagnement de projets d’agriculture, chantier d’insertion en lien avec la préservation de la forêt, etc.

Au cours des trois prochaines années, grâce à la dotation de 100 000 euros et l’accompagnement à 360° de la France s’engage, Nature Rights sera entre autres accompagnée dans la structuration de filières destinées à la valorisation et la vente des productions artisanales et agroécologiques des membres assurant progressivement l'autonomie de la structure ou encore la pérennité des activités pédagogiques et du lien entre les agriculteurs et les écoles dans les villages.

Webcup

Webcup accompagne et forme les populations au numérique via des ateliers et stages pour enfants et jeunes (coding, robotique, logiciels multimédias, impression 3D), séniors (matériel informatique, smartphone, réseaux sociaux, visioconférence) et publics prioritaires (chantiers d’insertion numérique). Structuré à La Réunion, le projet d’essaimage porte sur le territoire de Mayotte

De manière concrète, la dotation de 60 000 euros et l’accompagnement de La France d’engage permettra à l’association de se développer à Mayotte pour y accompagner près de 2500 mahorais d’ici 3 ans.



La France s’engage

Créée en 2017, la Fondation la France s’engage s’inscrit dans le prolongement du programme de soutien à l'innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014. Chaque année, elle détecte puis récompense les projets les plus innovants. Ces derniers couvrent tous les champs du développement durable : éducation, insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre, au-delà d’un financement, un accompagnement pendant trois ans. L’objectif : les aider à essaimer sur tout le territoire. En 6 ans, La France s’engage a déjà accompagné plus de 200 projets en France et à l’étranger. Son modèle unique s’appuie également sur une implication forte de ses fondateurs et mécènes (TotalEnergies, BNP Paribas, Andros, Artémis, Groupe la Poste, AG2R la Mondiale, Kearney, KPMG, Havas Paris, Accenture, Fondation Orange...).

