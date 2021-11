BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 12 novembre 2021 :



Il y a 5 ans disparaissait Paul Vergès le visionnaire

Il y a 5 ans, le 12 novembre 2016, le sénateur Paul Vergès disparaissait à l'âge de 91 ans, provoquant une profonde onde de choc, tant à La Réunion qu'au niveau national. En effet, Paul Vergès était une personnalité connue et respectée, tant par ses alliés que par ce qui l'ont combattu. Et pour cause, au-delà du visage flamboyant du Parti Communiste Réunionnais de l'époque, Paul Vergès symbolisait l'engagement d'un élu combattif, visionnaire et engagé pour le développement de La Réunion. 5 ans après sa disparition, le PCR lui rendra un hommage, ce vendredi 12 novembre 2021, au cimetière paysager du Port. L'occasion de rappeler le parcours de cet homme politique réunionnais qui aura marqué les dernières décennies

La Réunion a (presque) atteint le coma circulatoire

Nouvelle journée, nouveaux embouteillages en perspective : tous les matins, c'est la même rengaine pour des milliers de Réunionnais.es. A tel point que l'île semble avoir atteint le point de non-retour. Si des projets se mettent peu à peu en place en matière de transports en commun, et que la partie viaduc de la Nouvelle route du littoral devrait ouvrir fin 2022, il semble peu probable que cela désengorge vraiment La Réunion pour la décennie à venir

Saint-Denis : la Run Games Week s'ouvre au parc des expos

Du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre, l'Association du monde de l'animation et des jeux vidéos de La Réunion (AMAJEVIR) organise le premier Salon du Run Games Week au Parc des Expos de Saint-Denis. Trois jours dédiés jeu vidéo et à l'e-sport, pratiqué par environ 80.000 Réunionnais.

ASC Makes - Saint-Denis FC : 9-1, la victoire écrasante des Dionysiens

C'est un match déséquilibré qui s'est joué ce jeudi 11 novembre 2021 au stade Michel Volnay de Saint-Pierre, pour le 7ème tour de la coupe de France de football. Le score s'élève à 9-1 en faveur du Saint-Denis FC contre le ASC Makes. Une victoire écrasante qui propulse le club au huitième tour de la compétition, en métropole. Retrouvez les éléments de notre live sur notre site.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Pour Matante Rosina, ce vendredi 12 novembre 2021, le temps est ensoleillé ce matin même si quelques nuages sont encore présents dans l'est. Dans l'après-midi, de faibles averses peuvent apparaître dans le sud de l'île. Ailleurs le soleil est bien présent. Le thermomètre affiche 30°C.