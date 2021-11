Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Ancien commissaire européen et ministre à plusieurs reprises Michel Barnier est en visite à La Réunion depuis ce jeudi 11 novembre 2021. Candidat à l'investiture de Les Républicains (LR) pour la prochaine présidentielle, il est venu dire "son attachement aux outre-mer, notamment à La Réunion" et apporter sa "vision de la situation de la France et de l'Europe et exposer (son) programme politique" (Photo rb/www.ipreunion.com)

