Nouvelle journée, nouveaux embouteillages en perspective : tous les matins, c'est la même rengaine pour des milliers de Réunionnais.es. A tel point que l'île semble avoir atteint le point de non-retour. Si des projets se mettent peu à peu en place en matière de transports en commun, et que la partie viaduc de la Nouvelle route du littoral devrait ouvrir fin 2022, il semble peu probable que cela désengorge vraiment La Réunion pour la décennie à venir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Car si l'entrée ouest de Saint-Denis fait régulièrement la une des matinales des médias, avec ses kilomètres d'embouteillages en heure de pointe, les autres régions de l'île ne sont pas non plus en reste. Ouest, sud, est et nord sont logés à la même enseigne, et aucun projet majeur n'est prévu pour remédier à cette situation.



Certes, la NRL devrait (en partie) ouvrir courant 2022 aux 65.000 conducteurs quotidiens qui empruntent la route du littoral actuelle. On peut aussi compter sur l'ouverture du téléphérique de Saint-Denis, qui permettra aux habitants de Bois-de-Nèfles de désengorger ne serait-ce qu'un peu les routes de Sainte-Clotilde. Mais pour le reste de l'île, aucun projet sérieux n'est en cours : de Saint-André à Saint-Louis en passant par Saint-Paul, aucun transport efficace ne peut réellement remplacer la voiture, la population n'ayant donc que cette option pour se déplacer.

Lire aussi : Réseau routier : ça va (très) mal

Avec près de 40 km d'embouteillages cumulés sur les routes nationales "sous surveillance" du centre régional de gestion des routes (CRGT) chaque matin, quand les conditions sont bonnes, et sans oublier les routes invisibles aux caméras du CRGT, ce n'est pas avec deux chantiers que la situation va s'arranger.

- Pas assez de temps ni d'argent -

Des mesures drastiques sont parfois proposées, comme la limitation à une voiture par foyer ou les circulations alternées par plaque d'immatriculation, comme cela est parfois fait dans l'Hexagone en période de haute pollution. Mais en l'absence d'une alternative sérieuse à l'automobile, aucune restriction de ce genre ne peut réellement être considérée, sous peine de mettre en difficultés des milliers de personnes éloignées des réseaux principaux de transports en commun.



Ce n'est pas un secret, le réseau de transports en commun laisse largement à désirer, que ce soit du côté du Car jaune de la Région – dont les 2.000 cars supplémentaires promis par Didier Robert n'ont jamais été livrés - ou des compagnies des intercommunalités. Les voies de bus manquent, la fréquence des passages laisse à désirer, et les retards sont fréquents – notamment en raison des embouteillages, qui pourraient être évités…avec des voies de bus.



Aucune proposition sérieuse et rapide n'est finalement envisageable. Le parc automobile de 350.000 voitures n'est pas près de diminuer, les embouteillages semblent toujours s'empirer. Si pendant longtemps, ces derniers étaient cantonnés à des heures de pointes bien précises, désormais, c'est l'anarchie sur les routes. A toute heure de la journée, il est possible de se retrouver coincé dans un bouchon quelconque, n'importe où dans l'île.



Ouvrir une route et un téléphérique n'a aucune chance d'améliorer la situation, les projets de pistes cyclables ne sont pour l'heure pas abouti et ne garantissent aucunement un désengorgement des routes. Les caisses de la Région sont à sec, tout nouveau projet routier d'envergure ne semble donc pas d'actualité.



Finalement, il est peut-être trop tard pour sauver La Réunion de son coma circulatoire.



as/www.ipreunion.com / [email protected]