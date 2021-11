Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 novembre au vendredi 12 novembre 2021sur Imaz Press :



* Lundi 8 novembre - Covid-19 : le retour en classe ce lundi se fera avec les masques

* Mardi 9 novembre - Saint-Benoît : un cycliste mortellement fauché par une voiture

* Mercredi 10 novembre - Covid : 3ème dose de vaccin obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans

* Jeudi 11 novembre - Images pédopornographiques : "un début de parcours criminel à ne pas banaliser"

* Vendredi 12 novembre - Il y a 5 ans disparaissait Paul Vergès le visionnaire

Comme le port du masque dans la rue, le masque anti Covid à l'école revient, après avoir été supprimé le 11 octobre dernier. Ainsi dans les classes du CP au CM2, les élèves de La Réunion doivent remettre le masque. Une nouvelle qui passe difficilement auprès des parents comme de certains enseignants, alors que l'été est à nos portes. Avec la chaleur, il sera sans doute de plus en plus difficile de maintenir un masque sur le nez de nos enfants.

Un cycliste a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture ce lundi soir 8 novembre 2021. La collision s'est produite au niveau du rond-point des Plaines à Saint-Benoît. Rapidement sur place, les secours n'ont pas pu réanimer la victime. Les circonstances de ce nouveau drame de la route n'ont pas encore été déterminées. Il s'agit du 37ème accident mortel sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année

Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français ce mardi 9 novembre 2021 afin de formuler quelques annonces notamment sur le plan sanitaire. Concernant la troisième dose de vaccin, celle-ci devient obligatoire pour les plus de 65 ans afin de présenter un pass sanitaire valide dès le 15 décembre. Le port du masque est maintenu dans les écoles. Face à la situation actuelle, la réforme des retraites gagne un sursis mais celle de l'allocation chômage entre bien en vigueur le 1er décembre. Les prêts garantis par l'Etat sont maintenus. Par ailleurs, le Président a annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires.

Suite à un vaste coup de filet opéré par les parquets de Saint-Denis et Saint-Pierre, la gendarmerie et la police, 10 hommes ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi 10 novembre 2021. Six autres le seront prochainement. Les enquêteurs ont retrouvé photos et vidéos pédopornographiques sur les ordinateurs des mis en cause. Des images "insoutenables" a insisté la procureure de Saint-Denis. Des peines de 12 à 30 mois de prison avec sursis ont été prononcées à leur encontre, avec injonctions de soins et inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

Il y a 5 ans, le 12 novembre 2016, le sénateur Paul Vergès disparaissait à l'âge de 91 ans, provoquant une profonde onde de choc, tant à La Réunion qu'au niveau national. En effet, Paul Vergès était une personnalité connue et respectée, tant par ses alliés que par ce qui l'ont combattu. Et pour cause, au-delà du visage flamboyant du Parti Communiste Réunionnais de l'époque, Paul Vergès symbolisait l'engagement d'un élu combattif, visionnaire et engagé pour le développement de La Réunion. 5 ans après sa disparition, le PCR lui rendra un hommage, ce vendredi 12 novembre 2021, au cimetière paysager du Port. L'occasion de rappeler le parcours de cet homme politique réunionnais qui aura marqué les dernières décennies.

www.ipreunion.com / [email protected]