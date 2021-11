BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 13 novembre 2021 :



- Se loger à La Réunion : un parcours du combattant

- André Thien Ah Koon rend hommage au "grand héros" Paul Vergès

- Band Cochon : 10 ans d'existence, 33.000 photos de dépôts sauvages

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Masques, accident mortel, annonces de Macron, pédopornographie, Paul Vergès

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo entre nuages et soleil

Se loger à La Réunion : un parcours du combattant

La situation du logement est sous tension sur l'île. La rareté des surfaces foncières et le dynamisme de la démographie du territoire en sont en partie responsables. Côté privé, les agences immobilières confirment le manque exceptionnel de logement en location au cours de ces 6 derniers mois. Un déséquilibre entre offre et demande qui participe à l'inflation du prix des loyers et renforce les exigences de garanties des bailleurs. La crise du logement n'est toutefois pas un phénomène nouveau sur l'île. La Confédération nationale du logement (CNL) s'insurge depuis plusieurs années contre le manque de réactivité des autorités compétentes : avec près de 30.000 demandeurs de logements sociaux dont 12.000 primo-demandeurs sur le territoire, Elle s'inquiète de la chute historique des constructions et livraisons de logements sur le département. La CNL continue également de tirer la sonnette d'alarme pour dénoncer le nombre exponentiel de logement indignes sur le territoire.

André Thien Ah Koon rend hommage au "grand héros" Paul Vergès

C'est un symbole politique fort : le maire du Tampon André Thien Ah Koon a souhaité rendre hommage à "l'homme d'exception", au "grand héros" que fut Paul Vergès, en renommant une école en son hommage. Une plaque commémorative a été dévoilée ce vendredi 12 novembre 2021 à Champcourt. Pour Pierre Vergès, pour Elie Hoarau et l'ensemble des personnes présentes, cet hommage rendu pourtant par celui qui fut l'un des plus grands adversaires politiques de Paul Vergès est un geste fort.

Band Cochon : 10 ans d'existence, 33.000 photos de dépôts sauvages

Cette semaine, les chasseurs de Band Cochon ont réalisé 25 photos de dépôts sauvages pour sept villes. Gravats, ferrailles, cartons, batterie de voiture, épaves de véhicules... Les makotes sont toujours aussi prolifiques. Band Cochon célèbre ses 10 ans d'existence : 33.000 photos prises en tout depuis la création du site

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Masques, accident mortel, annonces de Macron, pédopornographie, Paul Vergès

* Lundi 8 novembre - Covid-19 : le retour en classe ce lundi se fera avec les masques

* Mardi 9 novembre - Saint-Benoît : un cycliste mortellement fauché par une voiture

* Mercredi 10 novembre - Covid : 3ème dose de vaccin obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans

* Jeudi 11 novembre - Images pédopornographiques : "un début de parcours criminel à ne pas banaliser"

* Vendredi 12 novembre - Il y a 5 ans disparaissait Paul Vergès le visionnaire

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo entre nuages et soleil

Matante Rosina vous annonce que la météo de ce samedi 13 novembre 2021 ressemble à celle de la veille. Soleil le matin et nuages l'après-midi et de possibles averses dans le sud de l'île.