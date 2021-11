Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Quand les enfants n'ont pas accès aux centres culturels et scientifiques, c'est la science qui vient à eux. Pour la première fois depuis sa création, la Fête de la science se déplace à Mafate le lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre 2021. Pendant ces trois jours, le village accueillera de 9h à 17h, les élèves des écoles de la Nouvelle et de Marla, ainsi que leurs familles et tous les habitants du cirque intéressés, pour des ateliers, des conférences, des expérimentations. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo rb / www.ipreunion.com)

Quand les enfants n'ont pas accès aux centres culturels et scientifiques, c'est la science qui vient à eux. Pour la première fois depuis sa création, la Fête de la science se déplace à Mafate le lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre 2021. Pendant ces trois jours, le village accueillera de 9h à 17h, les élèves des écoles de la Nouvelle et de Marla, ainsi que leurs familles et tous les habitants du cirque intéressés, pour des ateliers, des conférences, des expérimentations. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo rb / www.ipreunion.com)