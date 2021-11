Ce mercredi 17 novembre, aura lieu la deuxième opération d'évacuation d'encombrants et de déchets dangereux à Mafate. Organisée par le Parc national, accompagné du TCO, les éco-organismes, et l'ONF, cette collecte répond aux besoins des Mafatais et à un objectif capital de sensibilisation. En effet, si les ordures ménagères sont évacuées régulièrement par l'intercommunalité de l'Ouest, les encombrants et les déchets dangereux ne sont pas pris en charge. Il s'agira alors principalement d'électroménager, d'électronique et d'encombrants. (Photo d'illustration Parc national)

Cette deuxième opération vient en complément de la première ayant eu lieu en 2020 puisqu'elle concerne cette fois les écarts de Mafate soit une dizaine de familles vivants isolées des ilets du cirque. Plus de 20 tonnes de déchets avaient ainsi quitté le cirque l'année dernière . cette année également, 20 tonnes à collecter sont estimées. En une matinée, une cinquantaine de "big bags" seront ainsi enlevés via une trentaine de rotations en hélicoptères.



L'objectif est de sensibiliser les Mafatais et les inviter à ne pas disposer ces déchets dans la nature, mais aussi de délester les habitants du cirque des encombrants et des déchets dangereux accumulés depuis de nombreuses années.



Les déchets dangereux et non dangereux comme les mobiliers, l'électroménager, les téléviseurs et le matériel informatique, les tôles et ferrailles vont être évacués. Un grand nombre de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : réfrigérateurs, machines à laver, congélateurs... le seront aussi. L'opération exceptionnelle nécessiterait d'être renouvelée pour évacuer la grande quantité de déchets restants.



- Le financement -



L'opération, totalement gratuite pour les habitants, est financée grâce aux fonds européens du programme LEADER et du Département en contrepartie nationale et grâce aux fonds propres de l'établissement public du Parc national de La Réunion. Au total, une enveloppe de 50.000 euros.



- Qu'est-ce qu'un déchet " dangereux " ? -



On considère comme " dangereux" un déchet polluant, voire toxique, qui peut représenter un risque pour la santé et/ou l'environnement. Il peut être hautement inflammable, explosif, nocif, irritant, corrosif ou encore écotoxique. Il nécessite ainsi un traitement adapté, réalisé par les différents éco-organismes présents dans l'île et dans l'hexagone.

"Chacun est responsable de ses déchets. Aucun déchet ne doit être jeté dans la nature. En coeur de parc national, abandonner un déchet est un délit passible de sanctions pénales" rappelle le parc national.

www.ipreunion.com / [email protected]