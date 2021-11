BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 14 novembre 2021 :



- Rapprochement d'Air Austral et Corsair : les salariés de la compagnie réunionnaise se mobilisent

- Attention à cette carte qui prétend montrer "207 services d'urgence en grève" en novembre 2021

- Académie de La Réunion : la première Semaine de l'orientation débute lundi

- Grand Coude : deux parachutistes portés disparus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche chaud et ensoleillé

Rapprochement fusion d'Air Austral et Corsair : les salariés de la compagnie réunionnaise se mobilisent

"Pourquoi nous imposer une fusion avec une compagnie dans laquelle nous perdrions notre véritable patrimoine, notre identité et notre savoir-faire qui font la fierté des Réunionnais aujourd'hui ?" s'insurgent les salariés d'Air Austral. Ces derniers contestent la volonté "des hautes sphères de Paris" de procéder à "un mariage forcé" entre leur entreprise, fleuron régional, et Corsair, la compagnie aérienne antillaise. Ils se rassemblent à ce titre ce dimanche 14 novembre 2021 devant la préfecture en réponse à l'appel de l'Intersyndicale SNPL-ALPA, CFDT, UNSA, SNPNC-FO, pour se mobiliser contre ce qu'ils estiment être " un sacrifice au profit d'une autre compagnie".

Attention à cette carte qui prétend montrer "207 services d'urgence en grève" en novembre 2021

Il y aurait "207 services d'urgence en grève" sur le territoire français, selon une publication largement partagée ces derniers jours, carte à l'appui. Cette image ne représente cependant pas la situation en 2021, mais date de 2019, alors qu'un mouvement national de grèves mobilisait le personnel de plus de 200 services d'urgences français. En novembre 2021, si quelques grèves ont lieu "au niveau local", aucun mouvement national d'une telle ampleur n'est en cours, a confirmé à l'AFP une membre du Collectif Inter Urgences, qui fait état d'une "situation très compliquée" et de services "en grande difficulté".

Académie de La Réunion : la première Semaine de l'orientation débute lundi

Du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021, l'Académie de La Réunion accueillera la première Semaine de l'orientation. Elle a pour objectif de permettre aux élèves de terminale, au cours du premier trimestre de s'informer sur les différents métiers et les études pour y accéder et de l'aider à formuler ses intentions d'orientation après le baccalauréat.Cette semaine est l'occasion pour les lycées de proposer des actions variées à leurs élèves : rencontres avec des représentants d'établissement d'enseignement supérieur, des psychologues de l'Éducation nationale, des acteurs du monde économique et social, des anciens élèves, visites d'établissements d'enseignement supérieur, participation à un forum, etc.

Grand Coude : deux parachutistes portés disparus

Deux parachutistes sont toujours portés disparus au niveau de Grand Coude, sur la commune de Saint-Joseph. Ils ont sauté tous les deux dans la matinée de ce samedi 13 novembre 2021. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a mené des recherches dès la mi-journée et organise ce soir leur poursuite pour la journée de demain. Aucune trace des deux parachutistes n'a pour l'heure été trouvée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche chaud et ensoleillé

Matante Rosina a déjà chaud ce matin. Elle prévoit un dimanche 14 novembre 2021 bien ensoleillé. Dans l'après-midi quelques nuages viennent ombrager le sud de l'île.