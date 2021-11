Le Congrès Régional de la Jeune chambre économique (JCE) de l'Océan Indien (Réunion-Mayotte) a eu lieu Du 5 au 7 novembre 2021, à l'Entre-Deux. Lors de ce congrès, la Jeune chambre économique de Saint-Denis a tenu son assemblée générale élective qui a élu Saméry Techer en tant que Président 2022 de l'association, succédant ainsi à Anne-Laure Payet. Nous publions ici le communiqué de la JCE Saint-Denis. (Photo de la JCE Saint-Denis)

La Jeune chambre économique rassemble des jeunes de 18 à 40 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. Elle permet aux jeunes citoyens de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Ce mouvement se positionne comme un incubateur de leaders citoyens, avec l’objectif de proposer un parcours bénévole, tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté active et visant à déclencher de futures prises de responsabilités.

Une nouvelle équipe et un nouveau programme d’actions 2022 intitulé " Fonker’ SDR " Saméry Techer, Président 2022, sera accompagné d’une équipe déterminée et ambitieuse :

• Manon Charlanes, Secrétaire Générale

• Sarah Atiama, Trésorière

• Ruben Hernandez, vice-président développement et convivialité

Ce renouvellement des membres dirigeants de la JCE de Saint-Denis est l’opportunité de se projeter vers l'avenir avec comme boussole : le " Fonker’ SDR 2022 ", programme présenté par l’équipe élue pour l’année 2022. " Ce nom de programme "Fonker ", s’explique par notre volonté d’agir afin de promouvoir l’engagement citoyen centré sur l’humain, plus précisément sur la place du jeune dans son engagement citoyen.

Le " Fonker " à la JCE en 2022 s’exprimera par la jeunesse réunionnaise qui se trouvera au cœur des réponses aux enjeux du territoire. Bâtir ensemble avec nos valeurs d’engagement et agir sur notre territoire avec notre Fonker ! " partage le futur président.

Le parcours d’un Jeune Engagé

Saméry Techer, 21 ans, étudiant en Droit public :

- En 2017, il a rejoint le Rotaract Club de Montpellier (association affiliée au Rotary international).

- En 2019, il est élu Président du Rotaract club de Montpellier.

- En 2020, il rejoint la Jeune Chambre économique de Montpellier puis la Jeune chambre économique de Saint-Denis de La Réunion.

- En 2021, il est élu Président 2022 de la Jeune chambre économique de Saint-Denis de La Réunion.

L’ensemble des responsabilités qui ont été les siennes jusqu’à ce jour, démontrent son attachement aux valeurs d’engagement, pour aujourd’hui "Agir local et Impacter Global ".

A propos de la Jeune Chambre Économique de Saint-Denis de La Réunion. Créée en 1961 à l’initiative de Jean De Cambiere et de Maxime Riviere, la Jeune chambre économique de Saint-Denis a fêté en septembre 2021, ses 60 ans d’existence, d’histoire et d’actions sur le territoire Réunionnais. Rattachée à la Jeune chambre économique française (JCEF) et à la Junior chamber international (JCI), mouvement de jeunes leader citoyens, la JCE de Saint-Denis de La Réunion a pour mission de contribuer au progrès de la communauté en donnant aux jeunes les opportunités de prendre des responsabilités et de mener des actions.