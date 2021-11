Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Les gendarmes comptent 269 infractions ce week-end. Un homme de 29 ans a été dépisté positif aux stupéfiants (cannabis et héroïne) et à l'alcool. Il roulait sans assurance et sans contrôle technique. Du cannabis a été découvert dans sa voiture. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et sa voiture a fait l'objet d'une mise en fourrière. Il est attendu devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans les prochains jours. Nous publions ci-dessous le communiqué des gendarmes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

