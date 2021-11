Du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021, l'Académie de La Réunion accueillera la première Semaine de l'orientation. Elle a pour objectif de permettre aux élèves de terminale, au cours du premier trimestre de s'informer sur les différents métiers et les études pour y accéder et de l'aider à formuler ses intentions d'orientation après le baccalauréat.Cette semaine est l'occasion pour les lycées de proposer des actions variées à leurs élèves : rencontres avec des représentants d'établissement d'enseignement supérieur, des psychologues de l'Éducation nationale, des acteurs du monde économique et social, des anciens élèves, visites d'établissements d'enseignement supérieur, participation à un forum, etc. Nous publions le communiqué du rectorat ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces actions sont propres à l’établissement, mutualisées à l’échelle des bassins, ou pilotées au niveau académique, en collaboration avec la Région Réunion. Elles permettent de découvrir la richesse des formations de l’enseignement supérieur régional et national, et de contribuer à construire son parcours de formation et d’insertion personnel et professionnel.

L’accompagnement des lycéens se poursuivra pendant l’année scolaire avec la deuxième Semaine de l’orientation qui se déroulera dans l’académie du lundi 21 au samedi 26 février, et enfin par le Printemps de l’orientation, les 10 et 11 mars 2022.

Ces semaines de l’orientation s’inscrivent à la fois dans le contexte de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui fait de l’accompagnement à l’orientation une priorité, et dans celui de la loi pour choisir son avenir professionnel, qui définit un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions.

- L'accompagnement à l'orientation -

Depuis 2017, l’accompagnement à l’orientation s’est renforcé pour accompagner chaque élève dans son parcours d’études. Un horaire dédié à l’orientation est inscrit dans le temps scolaire de la quatrième à la terminale, y compris en lycée professionnel. Il prend la forme d’un horaire hebdomadaire ou de périodes réparties sur l’année en fonction du projet d’établissement. Au lycée, chaque classe de terminale dispose de deux professeurs principaux pour accompagner les élèves dans la construction de leur projet d’orientation. Deux semaines de l’orientation, l’opération Printemps de l’orientation au mois de mars, des forums, du tutorat, des périodes d’immersion sont mis en place pour faciliter la découverte des métiers de la seconde à la terminale.

Pour lutter contre l’autocensure et les déterminismes sociaux et de genre dans les choix d’orientation, l’accent est mis sur un accompagnement progressif ouvrant le champ des possibles du collège à l’enseignement supérieur.

- La place centrale de l’orientation dans le projet stratégique académique 2021-2025 -

L’académie s’est fixée comme ambition de faire progresser tous les jeunes pour réduire les inégalités scolaires. Éclairer les choix d‘études des études est un des leviers pour éviter le décrochage scolaire. Pour cela, l’objectif est d’accompagner les élèves dans leur choix d’orientation à toutes les étapes clés de leur scolarité en multipliant les actions d’information et d’orientation dans le cadre des 54h d’orientation, les semaines dédiées à la découverte des métiers, les échanges avec des professionnels, le Printemps de l’orientation.

Favoriser l’ambition pour la poursuite d’études supérieures (notamment celle des filles dans les filières scientifiques) est également une des priorités de l’académie. Cela passe notamment par :

- L’organisation de formations conjointes des professeurs principaux de troisième et de seconde sur les offres de formation au lycée,

- La mise en place d’actions d’information pendant les semaines de l’orientation pour mieux faire connaître aux élèves de première et terminale l’offre de formation de l’enseignement supérieur.

- La multiplication des échanges entre les enseignants de lycée professionnel et les enseignants de sections de techniciens supérieurs afin d’optimiser la liaison Bac pro - BTS.



- Un nouvel écosystème de l’orientation -

L’accompagnement à l’orientation s’appuie sur une démarche partenariale, coordonnée au sein de chaque établissement scolaire, afin d’associer à la fois la dimension pédagogique de l’orientation et l’information sur les métiers et les formations. Un écosystème d’acteurs, parmi lesquels le conseil régional a aujourd’hui toute sa place, se met en place pour un accompagnement coordonné et efficace de chaque élève.

Au sein des collèges et des lycées, un programme progressif et cohérent d’actions est construit dans le cadre du volet orientation du projet d’établissement. Au sein de la classe, les professeurs principaux, en lien avec les psychologues de l’éducation nationale, coordonnent les interventions des différents partenaires des établissements d’enseignement supérieur, du monde économique et associatif délégués par la région.

L’horaire dédié à l’orientation est le cadre privilégié de l’intervention de ces acteurs auprès des élèves, en coordination avec l’équipe pédagogique.

- La région investie dans l’information à l’orientation -

La région dispose d’une nouvelle responsabilité en matière d’information sur les métiers et les formations. Elle contribue à diffuser une information respectueuse de l’égalité femmes-hommes, de non-discrimination et de la diversité des personnes.



Quelques exemples d’actions proposées à l’occasion de la première semaine de l’orientation des webconférences pour découvrir les métiers des entreprises locales proposées par la région :



Un programme de 30 webconférences interactives, est proposé par la Région Réunion, pour partie aux élèves de terminale générale et technologique, pour partie aux élèves de Terminale professionnelle. Elles ont vocation à contribuer à la découverte des métiers et des entreprises de notre tissu économique, et de l'offre de formation postbac régionale. Chacune d'entre elle a une durée d'une heure.

Le programme intégral de ces conférences a été diffusé aux établissements scolaires qui ont chacun désigné une personne référente chargée des inscriptions des enseignants et de leurs élèves.

Des séquences d’immersion en première année pour découvrir la vie d’étudiant à l'université :

L'université de La Réunion propose des séquences d'immersion en première année de Licence sur chacun de ces deux campus. Les élèves intéressés participeront à un cours avec leurs camarades étudiants.

Un temps pris en charge par les représentants des associations étudiantes permettra de décrypter les attendus de la vie étudiante et d'échanger de la façon la plus libre avec eux.

• Des conférences sur le thème de la mobilité proposées par l'Onisep :

La délégation territoriale de l'Onisep propose aux lycéens deux conférences sur le thème de la mobilité, en partenariat avec l'association régionale Papang'Outre-Mer.

Une conférence est proposée le jeudi 18 novembre pour les lycées des bassins Est et Sud, la seconde le vendredi 19 novembre pour les lycées des bassins Nord et Ouest. Chacune d'entre elle a une durée d'une heure.

Ces conférences visent à mieux informer les lycéens pour accroitre leurs ambitions et leur permettre d'anticiper les bénéfices d'une mobilité au cours de leur future parcours de formation ou d'insertion professionnelle.

• Des visioconférences pour mieux faire connaître les formations en Cpge et dans les grandes écoles :



Le Service académique d’information et d’orientation (SAIO) organise un cycle de 23 visioconférences destinées à valoriser les parcours de formation en CPGE et les cursus Grandes Ecoles.

Ces formations exigeantes méritent d'être mieux connues et comprises par les élèves. Ces conférences, d'une durée d'une heure chacune, s'adressent aux élèves de terminale générale et de terminale technologique, en fonction des spécialités présentées. Elles seront présentées par spécialités, sans distinguer les lycées qui les portent.

L'une d'elle présentera la classe préparatoire aux études supérieures (CPES) Economie-Gestion du lycée Sarda Garriga, qui s'adresse plus particulièrement les élèves de terminale STMG et de terminale professionnelle du domaine des services, qui hésiteraient à entreprendre immédiatement un cursus postbac.

- Les conférences du mardi 16 novembre s'adressent aux élèves des lycées Nord et Ouest.

- Les conférences du jeudi 18 novembre s'adressent aux élèves des bassins Est et Sud.

• Des actions proposées par des établissements scolaires

- À Saint-Denis

Lycée Lislet Geoffroy (cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde) Jeudi 18 novembre de 11h à 12h : un atelier de découverte des " MOOC pour s’orienter ". Les élèves seront invités à découvrir un des 26 MOOC ProjetSup dans le cadre d’un atelier pédagogique est organisé en visioconférence avec l’équipe pédagogique de France Université Numérique (FUN), en présence des professeurs principaux de la classe et des psychologues de l’Éducation Nationale. Ces MOOC permettent d’échanger et d’interagir directement avec les concepteurs de ces parcours et de découvrir la richesse et la complexité des universités et des grandes écoles.

Les élèves pourront explorer une filière qui les intéresse, puis seront invités à partager leur expérience, en fin d'atelier.



- Lycée professionnel l’Horizon (25 avenue Georges Brassens à Sainte-Clotilde). Jeudi 18 novembre de 8h30 à 12h30 et le vendredi 19 novembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : organisation de la première édition d’un Forum des Métiers consacré à la découverte de trois domaines professionnels (pôle énergétique, pôle bâtiment, pôle tertiaire).

Ce forum sera l’occasion pour des élèves de bac pro de rencontrer des professionnels. Ils pourront ainsi aborder des questions diverses, telles que l'opportunité de se lancer dans un projet d'insertion immédiate après le baccalauréat, ou de poursuivre leurs études et d'envisager ainsi les modalités de ces différents parcours. La rectrice se rendra à cette occasion au lycée professionnel l’Horizon jeudi 18 novembre à 11h