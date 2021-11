Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours

RN1 - Le Port - Travaux de rabotage des enrobés

Sur la RN1 au Port au niveau de l'échangeur Sacré Coeur, travaux de rabotage des enrobés sur le giratoire les nuits du lundi 15 au vendredi 19 novembre inclus, des restrictions de circulation à prévoir de 20h30 à 5h comme suit:

- fermeture des deux bretelles de sortie de l'échangeur avec déviation sens N/O par le shunt menant à la RN7, jusqu'à la RN1E en direction de la rivière des Galets et dans le sens O/N par par la RN1 échangeur de Ste Thérèse puis par la RN 1001 ;

- circulation interdite sur la RN7 dans le sens le Port / La Rivière des Galets, avec déviation RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie puis par la RN 1001 ;

- circulation interdite sur la RN1E dans le sens La Rivière des Galets / Le Port à hauteur du giratoire du Chemin des Anglais avec déviation par la RN1E puis par la RN 1001 au Port.

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de requalification et aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 19 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d’une tourne à gauche jusqu'au vendredi 19 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, suite des travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 19 novembre. Prudence recommandée de jour de 8h30 à 15h30 et alternat de nuit de 20h30 à 5h.

RD3 - St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux de construction de parapets

Sur la RD3 à St Leu/Route Hubert Delisle, travaux de construction de parapets jusqu’au mercredi 17 novembre. Alternat de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix – Travaux de remplacement de supports électriques

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon au PR 12+920 au PR 13+100, travaux de remplacement de supports électriques jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux de tirage de câbles fibre optique

Sur la RD37 Rte Jacques Payet à St Joseph, du PR 8+700 eu PR 9+300, travaux de tirage de câbles de fibre optique du lundi 4 octobre au vendredi 26 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage en TPC les nuits du lundi 15 au jeudi 18 novembre inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de fibre optique

Sur la RN1 à St Pierre, au niveau de l'échangeur de Pierrefonds, travaux de réparation de fibre optique la nuit du lundi 15 novembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN2 - St Benoit/St André - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 de l'échangeur de Bourbier à St Benoit à celui de la Balance à St André, travaux de fauchage en TPC le mardi 16 novembre. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins de 9h à 15h.

RN2 - St André - Travaux d'abattage d'arbres

Sur la RN2 à St André, secteur la Cocoteraie, travaux d'abattage d'arbres les mercredi 17 et jeudi 18 novembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de 9h à 15h.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique et nettoyage de fil d'eau

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 15 au vendredi 19 novembre inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier de 20h à 5h.La nuit du vendredi 19 novembre, travaux de nettoyage de fil d'eau dans le secteur de Bel Air à Ste Suzanne, avec la voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de mise en oeuvre de peinture routière

Sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de mise en oeuvre de peinture routière les nuits des mercredi 17 et jeudi 18 novembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

Evènements (hors chantiers) :

RN1A - Manifestation "Swimrun Réunion"

La manifestation "Swimrun Réunion" se déroulera le dimanche 14 novembre sur les communes de St Paul, St Leu et Trois Bassins. La RN1A sera concernée par le passage des participants entre l'Ouvrage d'art de la Petite Ravine et l'accès à la plage de Kelonia. Il est demandé aux usagers d'être vigilants sur ce tronçon.

RN1A - Tour de l'ile - IRSAM

La manifestation sportive intitulée " Tour de l'ile – IRSAM " est un parcours de tandem dont le départ sera donné le mercredi 17 novembre à St Leu à 9h sur le parking du front de mer en face de la gendarmerie, pour une arrivée prévue entre 16h et 17h le vendredi 19 novembre au même endroit. Les participants emprunteront donc, pour ce tour de l'île, le réseau routier national, notamment la RN1 Route du Littoral, la RN1A dans l'Ouest, la RN1C dans le sud, la RN2 dans l'Est… Il est demandé aux automobilistes de redoubler de prudence à l'approche des participants, particulièrement sur les portions avec absence de BAU, mais également dans les zones où des travaux sont en cours.

RN1E - Manifestation "Trail de Minuit"

La manifestation sportive intitulée " Trail de Minuit " se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 novembre sur les communes de la Possession, Le Port et St Paul. Les participants emprunteront la RN1E dans les secteurs du giratoire Zac St Laurent, giratoire concessionnaire, intersection RN1E/Zac Ravine à Marquet et rue Jacques Prévert/Entrée chemin des Anglais. Il est demandé aux usagers d'être prudents à l'approche des coureurs.