Air Austral - Corsair : le rapprochement de la discorde

Les compagnies aériennes Air Austral et Corsair International ont annoncé le 17 août 2021 un projet de coopération commerciale sur les routes entre la Métropole et l’océan Indien. En cause, la persistance de la crise sanitaire qui affecte durablement la rentabilité du secteur aérien. Les deux entreprises comptent sur cette joint-venture pour notamment déployer une offre de services enrichie.

Cette bifurcation inquiète toutefois les salariés d'Air Austral, prêts à se mobiliser contre ce qu'ils jugent être "un sacrifice au détriment d'une autre compagnie" écrivent-ils dans un courrier destiné au préfet. Ils craignent en effet une fusion avec la compagnie Corsair qui signerait la perdition d'un "véritable patrimoine, d'une identité et d'un savoir-faire qui fait la fierté des Réunionnais".

Ils répondent ce dimanche 14 novembre 2021 à l'appel de l’Intersyndicale SNPL-ALPA, CFDT, UNSA, SNPNC-FO pour une assemblée générale qui prendra place devant la préfecture. Une mobilisation que ces salariés estiment essentielle pour écarter la menace qui pèse sur la compagnie réunionnaise.

- Air Austral en grande difficulté -

Pour rappel le magazine Eco Austral révélait récemment qu'entre "avril 2020 et mars 2021, Air Austral a perdu 76 millions d’euros et son chiffre d’affaires a fondu de 55%", lui qui est actuellement de 185 millions d'euros. Durant l'exercice 2019-2020, Air Austral avait déjà perdu 8,6 millions d'euros. En cause, la crise sanitaire, qui n'a fait que renforcer des difficultés déjà bien implantées dans la compagnie aérienne.

A noter qu'une nouvelle aide de l'Etat a été votée sous la forme d'un prêt de 20 millions d'euros, selon un arrêté signé le 18 août 2021. Celle-ci entre dans le cadre du prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros annoncé début avril par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Elle s'ajoute, entre-autres, à 120 millions d'euros de financements au titre de 2020, dont 80 millions via des prêts garantis par l'Etat, pour soutenir la compagnie péi.

- La tentation de la fusion avec Corsair -

En août dernier, dans un courrier qu'Imaz Press s'était procuré, la présidente de Région avait appelé l'Etat à verser les aides attendues. "Les Réunionnais ne comprendraient pas que la survie de la compagnie soit compromise du fait de la non réalisation des engagements pris par l'Etat" avait alors déclaré Huguette Bello dans son courrier.

La présidente de Région a également mis en garde le chef de l'Etat contre la tentation d'une fusion entre la compagnie péi et Corsair. L'Etat aurait en effet envisagé de pousser les deux compagnies aériennes à se rapprocher dans le cadre d'un actionnariat unique.

Pour rappel, Air Austral et la compagnie Corsair avaient annoncé le 17 août une coopération commerciale, soit une mise en commun de leurs moyens pour desservir l'océan Indien, afin d'améliorer leur rentabilité. Selon nos informations, l'Etat avait alors misé sur un "rapprochement capitalistique" entre les deux compagnies. Les deux compagnies resteraient autonomes mais regroupées sous forme d'une "holding", soit un regroupement de participations financières sous une même unité de direction.

