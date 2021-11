Le top départ de la 25ème édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) a été donné ce lundi 11 novembre 2021. Pour l'occasion, une nouvelle charte de convention a été signée entre l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph), le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp) et les missions locales afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap. La sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, Camille Dagorne, était présente pour l'occasion. C'est la première fois qu'une convention est signée, localement comme nationalement, entre ces trois entités.

Cette convention a plusieurs objectifs : développer l'accès à l'orientation et la formation de jeunes personnes en situation de handicap, former les agents des Missions locales à leur accueil, et accroitre de façon durable l'insertion professionnelle de ces jeunes.

Les Missions locales prennent déjà en charge des jeunes en situation de handicap, mais cet accompagement doit désormais être renforcés. En 2020, sur 29.000 jeunes de 16 à 25 ans, ce sont 600 personnes qui étaient en situation de handicap. 163 sont désormais en formation, 133 en emploi et 81 en alternance. "30% d'entre eux environ ont rejoint le dispositif global d'accompagnement, 10% ont rejoint le module garanti jeune, et 36% sont dans un atelier spécialisé" détaille Jeannick Atchapa, regardez :

"Il est important pour nous de convenir, par voie de convention, pour permettre d'avoir de meilleures conditions d'accueil, et de professionnaliser nos agents pour mieux accompagner le public en situation de handicap" indique-t-il.

- Un taux de chômage longue durée élevé -

Cet accompagnement des jeunes vers l'emploi intervient alors que l'accès à l'emploi reste encore compliqué pour les personnes en situation de handicap. Fin 2021, ce sont 7.813 bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui sont recensés à La Réunion, représentant 4,9% des demandeurs d'emploi sur le département. 68% d'entre eux sont en chômage longue durée, et 51% ont plus de 50 ans.

Si la situation tend à s'améliorer, elle est donc loin d'être satisfaisante. C'est pourquoi un nouveau plan régional a été lancé en 2020, axé sur cinq groupes-projets : l'insertion, le maintien dans l'emploi, la transition professionnelle, l'accessibilité et l'inclusion vers le "travail ordinaire". Pôle Emploi et Cap Emploi se sont aussi rapprochés en 2020 pour offrir un accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap.

Toute personne inscrite à Pôle Emploi et en situation de handicap peut désormais bénéficier d'un accompagnement personnalisé et adapté à sa situation. "Pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés, c'est l'engagement d'un suivi réalisé à la fois par des conseillers Pôle emploi et un conseiller Cap emploi" détaillent les deux agences.

- DuoDay -

Comme en 2020, le "DuoDay" aura lieu le 18 novembre prochain. Le principe : accueillir dans ses locaux une personne en situation de handicap pour une journée d'immersion. 260 offres de duos ont été recensées cette année, pour 150 duos formés pour l'heure. La sous-préfète Camille Dagorne accueillera d'ailleurs une personne en situation de handicap à cette occasion, a précisé le Fiphfp.

De nombreux événements sont prévus tout au long de la semaine : ateliers, webinaires, conférences...Tout le programme est à retrouver sur ce lien.