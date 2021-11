C'est une figure du monde agricole, syndicaliste de la FDSEA, qui s'en est allé ce lundi 15 novembre 2021. Le décès brutal Gérard Canabady Moutien, ancien membre du CESER et président actuel de la Fédération départementale des groupements de Défense contre les organismes nuisibles de La Réunion, a fait réagir la classe politique et les syndicats, qui décrivent un homme "de grande culture, érudit, brillant, qui aimait par-dessus tout son péi". Nous publions les réactions ci-dessous (Photo Facebook/Olivier Hoarau)

• Olivier Hoarau, maire du Port

C'est avec une grande émotion que j'apprends le décès subit de Gérard Canabady Moutien. Ce travailleur acharné était un défenseur indéfectible de la cause agricole, notamment par ses actions dans le monde syndical, au sein de la FDSEA. Il était reconnu pour sa grande disponibilité, la porte toujours ouverte pour un ami, un collègue, un proche... Ancien membre du CESER, il était l'actuel président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de La Réunion.

Il maîtrisait également les arcanes de la gouvernance européenne et a su défendre l’avenir de la canne à sucre à La Réunion. Grand amateur d’équitation, il avait initié les formations de jockey pour les Réunionnais et le projet de grand hippodrome dans le Sud. Je crois pouvoir dire qu’il était un Réunionnais de grande culture, au parcours remarquable et qui aimait par-dessus tout son péi.



A sa femme, à ses enfants, à ses proches, à l’ensemble de ses amis et collègues du monde agricole, je veux présenter mes sincères condoléances.



• Jean-Régis Ramsamy, historien

J'apprends ce soir la disparition d'un des esprits réunionnais le plus brillant de sa génération. Gérard Moutien Canabady, ancien de Sciences-Po, chef d'entreprise à Mont-Caprice Saint Pierre Agriculteur a tiré sa révérence. GM Canabady était un penseur et un esprit libre, comme beaucoup il rappelait les origines de ses ancêtres engagés indiens. Il poursuivait l'oeuvre de son père qui avait reconstitué son arbre généalogique et entrepris des recherches en Inde. La Réunion perd un grand intellectuel. Pensées à ses proches.

• David Lorion, député



Depuis Paris, j’apprends la disparition brutale de mon ami Gérard Moutien Canabady. J’adresse à ses proches, à toute sa famille, à ses amis et collègues, toutes mes condoléances et le témoignage de mon amitié.

Le Grand Sud, Saint-Pierre, perdent en ce jour défenseur du développement de l’Île et de son agriculture, investi sur son exploitation avec sa sœur Véronique, à faire vivre le domaine Mont Caprice, mais aussi à donner de son temps et de son énergie dans les organisations agricoles. Il était le président en exercice de la FDGDON, à la disposition des agriculteurs et des ruraux.

Avec ses proches, il perpétuait la mémoire de ses ascendants, de son père, Gilbert, disparu en 2015, de l’histoire de l’engagisme et de la culture indienne.

Nous perdons aujourd’hui un saint-pierrois dynamique qui nous manquera.

• Christian Picard, secrétaire départemental FSU Territoriale



C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Gérard Canabady Moutien. Une perte pour notre île. D’une grande intelligence et d’une capacité d’analyse politique exceptionnelle c’est avec beaucoup d’honneur que j’ai travaillé avec lui au CESER sur plusieurs dossiers ( la problématique de l’eau à la Réunion, le transport aérien et bien d’autres sujets…). Accessible et toujours souriant il était un bout entrain qui va manquer à beaucoup. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille. Repose en paix Gérard

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris ce soir la disparition de Gérard Canabady Moutien. Pour moi, Gérard était d'abord le fils d'un ami, devenu lui aussi un ami. Gérard était un pilier du monde agricole, et, par-dessus tout, un Réunionnais et un Saint-Pierrois, érudit et impliqué dans la vie de la Cité.

Ce soir, toutes mes pensées vont à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à tous ses proches.

• Jean-Marie Virapoullé

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès brutal de Gérard Canabady Moutien, mon cousin. Celui qui était une figure du monde agricole, impliqué dans la vie de la cité, un érudit était avant tout pour moi mon ami d’enfance, mon compagnon de jeux lors de mes vacances. Nous avions grandi ensemble car nous avions le même âge. Comme moi, il était passionné par la politique et ces derniers mois, il m’adressait des messages d’encouragements et des conseils. Amoureux des livres, il m’envoyait des ouvrages pour parfaire ma culture politique. Des bêtises, des fous rire, des instants de complicité c’est ce que je garde à jamais en mémoire... Parti trop tôt, repose en paix et veille sur ta famille

• Serge Hoareau, maire de Petite-Ile

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès brutal de Gérard Canabady, président du FDGDON. Je présente à sa famille, à toute l’équipe du FDGDON mes sincères condoléances.