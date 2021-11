Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

La pluie n'est vraiment pas au rendez-vous en cette première quinzaine de novembre à La Réunion. "La majorité des stations de notre réseau de mesure n'ont pas dépassé les 5 mm et certaines stations n'ont pas observé la moindre goutte d'eau" souligne en effet Météo France ce lundi 15 novembre 2021. Des records de chaleur et sécheresse ont d'ailleurs été battus au Pas de Bellecombe : seulement 0.6 mm de pluie sont tombés depuis le début du mois, et un écart de température de 3,8 degrés pour les températures moyennes a été relevé. "Il s'agit de la première quinzaine de novembre à la fois la plus sèche et la plus chaude à la station en plus de 50 ans de données" note Météo France. Un temps qui devrait perdurer toute la semaine encore (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pluie n'est vraiment pas au rendez-vous en cette première quinzaine de novembre à La Réunion. "La majorité des stations de notre réseau de mesure n'ont pas dépassé les 5 mm et certaines stations n'ont pas observé la moindre goutte d'eau" souligne en effet Météo France ce lundi 15 novembre 2021. Des records de chaleur et sécheresse ont d'ailleurs été battus au Pas de Bellecombe : seulement 0.6 mm de pluie sont tombés depuis le début du mois, et un écart de température de 3,8 degrés pour les températures moyennes a été relevé. "Il s'agit de la première quinzaine de novembre à la fois la plus sèche et la plus chaude à la station en plus de 50 ans de données" note Météo France. Un temps qui devrait perdurer toute la semaine encore (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)