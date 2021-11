Syndicaliste de la FDSEA, Gérard Canabady Moutien est décédé ce lundi 15 novembre 2021. Il était un ancien membre du CESER et président de la Fédération départementale des groupements de Défense contre les organismes nuisibles de La Réunion. Ce mardi les réactions, des élus notamment, se poursuivent pour lui rendre hommage.

• Frédéric Vienne, président de la Chambre d’agriculture de La Réunion

"C'est avec abattement et tristesse que j'ai appris ce lundi 15 novembre 2021 la disparition brutale, à l'âge de 51 ans, de Gérard Canabady Moutien, acteur incontesté du syndicalisme agricole réunionnais. Figure emblématique et affirmée de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (Fdsea), dont il a été le secrétaire général adjoint mais aussi président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (Fdgdon), Gérard était avant tout un ami, un collègue, un spécialiste et un agriculteur consciencieux. Ardent défenseur des agriculteurs réunionnais qu'ils soient planteurs, éleveurs ou maraîchers-fruitiers, cet enfant du Sud vivait pleinement sa vocation avec sérieux, simplicité et détermination.

Peu soucieux de son image, il recherchait constamment des solutions pour le bien du monde agricole comme en témoigne ses luttes, à titre d'exemple, en matière d'eau. Diplômé d'un Institut d'Etudes Politiques (Sciences-Po), il était engagé en faveur de l'intérêt général et laisse lle syndicalisme agricole local orphelin après le départ de son père en 2015. Véritable pillier pour le monde agricole, il était un passionné avec les mots qui le caractérisaient.

Je n'oublierai jamais son implication majeure dans le renforcement de son syndicat de cœur au sein duquel il a apporté débats, idées avec un seul objectif : agir pour la reconnaissance des agriculteurs réunionnais et, dans leur intérêt. Aujourd'hui, nous perdons un frère, un ami, une de ces valeurs sûres de l'agriculture locale. Un homme qui, par dessus tout, savait transmettre et défendre la ruralité réunionnaise en gardant constamment les pieds sur terre.

En mon nom personnel, sans oublier celui des élu(e)s et des salarié(e)s de la Chambre d'agriculture, je tiens à lui rendre ici un hommage appuyé. J'adresse également à sa famille, ses proches, et à l'ensemble des agricultrices et agriculteurs, toutes mes sincères condoléances pour cette perte considérable et irremplaçable."

• Huguette Bello, présidente de Région

"C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès de Gérard Canabady Moutien qui s’est éteint à l’âge de 51 ans. La Réunion perd un homme respectable et respecté par tous, un ardent militant de la cause agricole qui aura passé sa vie à la pointe des combats pour l’agriculture et les agriculteurs réunionnais. Attaché à ses racines, il perpétuait également formidablement l’histoire de l’engagisme et la culture indienne de ses aïeux.

Sa détermination et son engagement manqueront à La Réunion. À sa famille, à ses amis, à ses collègues et à l’ensemble du monde agricole réunionnais, j’adresse mes plus sincères condoléances."

• Cyrille Melchior, président du Département

"C’est avec émotion que j’apprends le décès de Gérard Canabady Moutien, syndicaliste agricole et président de la FGDON (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles).

Gérard Canabady était un agriculteur particulièrement engagé dans la défense du modèle agricole réunionnais. Attaché à la culture de la canne dont il était un promoteur, il était aussi conscient de la nécessité de soutenir la diversification de notre agriculture afin que La Réunion puisse tendre vers l’autonomie alimentaire.

Personnalité combattive et déterminée, Gérard Canabady fut un interlocuteur privilégié du Conseil départemental dans ses différents engagements, que ce soit au sein de la FDSEA, du CESER ou de la FDGDON. C’est un homme de valeur, un Réunionnais formidable et respectable qui s’en est allé.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, nos condoléances les plus sincères."

• Nassimah Dindar, sénatrice

"C'est une figure du monde agricole, syndicaliste de la FDSEA, qui nous a quitté... Gérard Canabady Moutien, ancien membre du CESER et président actuel de la Fédération départementale des groupements de Défense contre les organismes nuisibles de La Réunion est décédé à l'âge de 51 ans. Un choc pour La Réunion !

Un choc pour moi même, un ami que je perds, un ami avec qui j'ai longuement échangé sur l'éphémère de la vie il y a à peine deux mois. Je suis peinée.. Gérard était un réel passionné du monde politique avec de grandes qualités humaines, il était un homme impliqué et respecté ! Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et le monde agricole pour cette perte douloureuse."

• Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux

"C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends la disparition de Gérard Canabady Moutien. Cet agriculteur, fils et petit-fils d’agriculteur était un Homme respectable et respecté. Il a toujours défendu ses pairs et sa profession au sein du mouvement syndical FDSEA.

Une vie consacrée à l’engagement et au travail, avec le CESER, au sein de la FDGDON et auprès des siens sur ses terres si chères à son cœur ; toujours de bon conseil, le Sud perd un Homme d’une grande valeur. J’apporte tout mon soutien à son épouse, ses enfants, ses proches, ses amis et au monde agricole dans cette épreuve."

• Bernard Hay, président de l’AR 27 IHEDN océan Indien

"L’Association régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) rend hommage à Gérard MOUTIEN-CANABADY. C’est avec une immense tristesse que les membres de l’AR 27 ont appris la disparition de Gérard MOUTIEN- CANABADY survenue à l’âge de 51 ans Nous perdons un ami, un citoyen engagé au profit de son île, de son pays, un serviteur de l’esprit de défense. Gérard avait été retenu pour suivre la 212 ème session régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale en mai 2018.

Nous avions organisé en septembre 2020 en son domaine de Mon Caprice la réunion de rentrée de l’AR 27 à Saint-Pierre. Officier de la réserve citoyenne, membre associé particulièrement actif de notre association, Gérard avec beaucoup de générosité, de sens civique et citoyen met gracieusement une partie de sa propriété agricole à la disposition d’unités du 2ème RPIMa, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale afin qu’elles puissent s’exercer à certaines de leurs missions opérationnelles. .

Outre les diverses responsabilités qu’il a pu exercer chez les Jeunes Agriculteurs, à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), au Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) ou encore comme Président du Centre de Formation des Apprentis Agricoles (CFAA) ou en tant que Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON), Gérard n’ a jamais compté son temps ni son énergie au service des autres, au service de son île, au service de notre pays.

Avec sa disparition, La Réunion perd un ardent et infatigable défenseur de son développement économique et agricole et un citoyen fier de participer au rayonnement de l’esprit de défense. A son épouse et à leurs enfants, les membres de l’AR 27 adressent l’expression de leurs condoléances attristées."

• Dominique Vienne, président du Ceser

"Le Président du CESER, Dominique VIENNE et les membres du Conseil ont appris ce jour avec tristesse la disparition de Gérard CANABADY-MOUTIEN, ancien membre représentant de la FDSEA.

M. Gérard CANABADY-MOUTIEN, Président de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDon), a siégé au CESER de 2003 à 2017.

Membre du CESER actif, M. Gérard CANABADY-MOUTIEN a fait partie des Commissions suivantes :

> Commission Aménagement, environnement et travaux publics

> Commission Coopération régionale. de 2003 à 2004 (en tant que représentant de la CDJA)

> Commission Développement durablede 2005 à 2010 (en tant que représentant de la FDSEA)

> Commission Aménagement développement durable énergie et déplacements de 2010 à 2017( en tant que représentant de la FDSEA)

Le CESER se souvient de son dynamisme en toutes circonstances, de son engagement pour notre île et son combat pour faire valoir la cause agricole. Le Président Dominique VIENNE et les membres du Conseil adressent leurs sincères condoléances à la famille de Gérard CANABADY-MOUTIEN."