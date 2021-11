Le CHU de La Réunion officialise ce mardi 16 novembre 2021 la création de son Fonds de dotation, paru au Journal Officiel du 9 novembre 2021. "Fruit d'une réflexion engagée lors des premiers mois de la crise Covid, en collaboration avec plusieurs entreprises privées de l'île, ce Fond de dotation entend permettre de développer et financier les actions de mécénat menées au CHU de La Réunion au bénéfice des Réunionnais", affirme le CHU dont nous publions ici le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- La création du Fond de dotation du CHU de La Réunion -

Si le CHU de La Réunion développe, depuis de nombreuses années, des actions de mécénat au profit de ses services et des patients, en partenariat avec une centaine d’associations conventionnées, la crise de la Covid-19 et ses répercussions ont également permis de bénéficier d’élans de générosité sans précédent de la part des entreprises, des associations, ou de particuliers.

Au-delà de cette situation de crise, le mécénat au CHU, c’est plus d’une centaine d’actions diverses financées chaque l’année par des mécènes d’horizons différents (entreprises, collectivités, fondations, etc) et portées soit directement par le CHU, soit par des associations. Ces actions ont pour objectif principal l’amélioration des conditions d’accueil et de vie au CHU et permettent, entre autre, un meilleur accompagnement et un meilleur confort des patients pris en charge, ou encore l’organisation d’évènements culturels et artistiques pour les patients.

Le CHU de La Réunion souhaite ainsi structurer davantage sa politique de mécénat et s’est rapidement engagé dans la création de ce Fonds de dotation, avec le soutien de ses instances et en particulier de la Présidente du Conseil de Surveillance, Mme Huguette BELLO.

L’enjeu de ce Fonds de dotation est aussi simple qu’important : Organiser et soutenir les actions de mécénat au CHU de La Réunion pour les tiers et les bénéficiaires tout en développant des relations privilégiées avec le tissu économique et social local, ainsi qu’avec les acteurs de la culture présents sur le territoire.

- Le défi Réuni Tour pour permettre l’achat de deux simulateurs IRM -

Après plusieurs mois de travail pour structurer ce Fonds de Dotation, le Crédit Agricole de La Réunion a été le premier partenaire à faire le choix d’apporter son soutien opérationnel et financier au CHU de La Réunion. Cet appui de poids sur la scène économique locale marquera le début d’une campagne de présentation et de prospection, menée à partir de juillet 2021, auprès d’un panel de nombreuses entreprises de premier plan.

Suite à cette présentation le 6 juillet dernier devant le monde économique, le groupe CRC, de même que le groupe Vinci ont également pris la décision de rejoindre le Fonds de Dotation, portant le nombre de membres fondateurs à 4. D’autres entreprises se sont également associées au projet, sous d’autres formes que celle de membre fondateur. Les entreprises intéressées par cette démarche responsable et de mécène pourront bien entendu rejoindre le projet à tout moment.

Le dépôt des statuts du Fonds de dotation puis la parution au Journal Officiel le 9 novembre dernier enterrinent la création officielle de la structure dont le Conseil d’administration constitutif s’est réuni ce mardi 16 novembre 2021.

En effet, pour veiller au bon fonctionnement de ce Fonds de dotation, un Conseil d'Administration a été mis en place, comptant parmi ses membres : Lionel Calenge, Directeur du CHU de La Réunion, en tant que Président, ainsi que les entreprises fondatrices.

- Lancement du 1er Appel à Projet du Fonds de Dotation du CHU -

Nouvellement créé, le Fonds de dotation du CHU de La Réunion lance, dès à présent son premier appel à projets avec pour objectif premier de soutenir des initiatives menées au profit de ses sites.

A cet effet, le Fonds de dotation du CHU de La Réunion fait appel à la générosité de mécènes pour le développement futur de ces actions, aux associations ou personnes souhaitant porter une action, dans le cadre des objectifs poursuivis par le Fonds de Dotation.

Cet appel à projet se déroulera en 4 phases :

∙ Du 20 novembre au 15 février 2022 : Lancement de l’appel à projet et reccueil des candidatures

∙ Du 15 février au 28 février 2022 : Instruction et analyse des candidatures ∙ Entre le 01 mars et le 15 mars 2022 : Selection des projets lauréats ∙ Fin mars 2022 : Annonce des lauréats et remise des dotations aux porteurs de projets selectionnés.

- Qui peut candidater ?

Cet appel à projets concerne tout organisme à but non lucratif, éligible au mécénat (association, fondation, …).

- Quels sont les projets éligibles et les thématiques prioritaires?

∙ Le projet s’inscrit dans l’un des 4 objectifs suivants : Le développement du bien être des patients et des professionnels, l’innovation à l’hôpital, la culture à

l’hôpital, le développement de la responsabilité sociétale et environnementale

du CHU et de ses partenaires.

∙ Il implique et responsabilise durablement les bénéficiaires de l’action.

∙ Le projet peut être mis en œuvre dans un délai d’un an et s’appuie sur des acteurs locaux et partenaires.

∙ Il bénéficie de financements complémentaires et repose sur un budget précis et détaillé.

∙ Ses objectifs sont concrets et leurs résultats constatables et mesurables.

- Entreprises, comment rejoindre le Fonds de dotation ?

Le CHU de La Réunion incite donc les entreprises réunionnaises qui le souhaitent à apporter leur soutien et contribuer aux actions menées par le Fonds de Dotation. Rejoignez-nous, devenez membre actif et engagez-vous pour servir la vie !