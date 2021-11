BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 17 novembre 2021 :



- Covid-19 : doublement des cas en une semaine, des patients plus jeunes en réanimation

- Si vous avez plus de 65 ans, voici comment obtenir votre troisième dose de vaccin

- Accord pour faciliter l'accès mondial à la pilule anti-Covid de Pfizer

- Tri des déchets : une nouvelle "fourmizière" installée au centre commercial Grand Nord

- NEC974 : l'édition 2021 démarre au domaine du MOCA

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent pour rafraîchir les températures

Covid-19 : doublement des cas en une semaine, des patients plus jeunes en réanimation

La situation sanitaire s'est nettement dégradée d'une semaine à une autre : ce sont 1.308 cas qui ont été recensés en sept jours, contre 740 la semaine précédente. Le taux d'incidence a atteint les 180 cas pour 100.000 habitants, alors qu'il était de 29 il y a à peine un mois. A l'hôpital, la situation reste cependant sous contrôle, avec sept patients en réanimation, bien que les autorités craignent que "la situation bascule rapidement au vu de la forte augmentation du nombre de cas".

Si vous avez plus de 65 ans, voici comment obtenir votre troisième dose de vaccin

Lors de son allocution télévisée mardi 9 novembre 2021, Emmanuel Macron a indiqué que la 3ème dose de vaccin serait obligatoire pour les plus de 65 éligibles, sinon quoi leur pass sanitaire ne serait plus valable à compter du 15 décembre. Une annonce qui vaut pour la Métropole comme pour La Réunion, alors les publics concernés sont invités à prendre rendez-vous dès maintenant. Qui peut y aller, où prendre rendez-vous, combien de temps après la seconde dose ? Petit mode d'emploi avec Imaz Press

Accord pour faciliter l'accès mondial à la pilule anti-Covid de Pfizer

Le géant pharmaceutique américain Pfizer a accepté de laisser diffuser sa pilule anti-Covid- une fois autorisée -, au-delà des pays riches pour mieux combattre une pandémie qui fait des ravages depuis près de deux ans.

Tri des déchets : une nouvelle "fourmizière" installée au centre commercial Grand Nord

La Cinor et le Groupe Bernard Hayot ont signé un partenariat avec la société Fourmize et le groupe Nicollin, acteur de la collecte des déchets, visant à installer une nouvelle "fourmizière" sur le territoire nord, plus exactement sur le parking du centre commercial Grand Nord à Sainte-Clotilde. C'est maintenant la troisième du type à La Réunion. Objectif : optimiser le tri des déchets et favoriser le recyclage. En déposant leurs objets triés ici, les participants recevront des points qu'ils pourront ensuite utiliser chez les partenaires du projet.

NEC974 : l'édition 2021 démarre au domaine du MOCA

L'édition 2021 de NEC 974 se tiendra les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 au Domaine du MOCA de Saint-Denis, sur le thème "L'inclusion numérique ! Pour qui ? Par qui ? Pourquoi ? Comment ?". Pendant deux jours, des ateliers, des conférences, des concertations et des tables rondes se tiendront sur le thème du numérique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent pour rafraîchir les températures

Il va faire encore chaud ce mercredi 17 novembre, nous dit Matante Rosina. Elle précise que même les hauts seront touchés par la chaleur ambiante. Miyu, son chat, précise toutefois qu'il y aura des rafales de vent qui pourront dépasser les 60 km/h et que cela pourrait rafraîchir un peu les températures. Et chez vous comment se passent les choses ?