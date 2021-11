Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Une enquête publique relative au projet de nouvelle voirie aura lieu du 1er décembre 2021 au 15 décembre 2021 inclus. Cette nouvelle voie se situe à l'arrière du complexe sportif de Casabona et reliera l'allée de la Piscine à la rue Casabona permettant ainsi de fluidifier le trafic sur la rue Luc Lorion. Le coût prévisionnel de cette future opération sera de 1 350 000 euros supporté par la commune et la CIVIS. Le public pourra formuler ses observations au registre ouvert à cet effet durant toute la durée de l'enquête, à la mairie de Saint-Pierre, aux heures habituelles d'ouverture. Le commissaire enquêteur sera présent les 1er, 07 et 15 décembre 2021, de 9h00 à 12h et 13h et 16h. (Photo : ville de Saint-Pierre)

