BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 18 novembre 2021 :



- La pêche aux requins n'a jamais été interdite à La Réunion

- Miss France : les prétendantes au titre débarquent sur l'île

- Reconnaissance des agressions sexuelles : l'Eglise doit à aller plus loin

- Cité éducative : la ville du Port fait le bilan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'été s'installe confortablement

La pêche aux requins n'a jamais été interdite à La Réunion

C'est le Centre sécurité requin (CSR) qui sonne l'alerte : dire que la pêche aux requins est interdite à La Réunion depuis la publication d'un arrêté préfectoral le 5 octobre dernier est une information totalement erronée. Des associations environnementales, Sea Sheperd en tête, avaient saisi le tribunal administratif pour réclamer la suspension d'un arrêté sur la période 2021-2023. S'ils ont obtenu gain de cause, c'est parce que ledit arrêté ne respectait pas les délais réglementaires de consultation. Mais l'arrêté de 2019-2021, lui, se poursuit bien jusqu'au 31 décembre et de fait, les prélèvements de squales peuvent continuer.

Miss France : les prétendantes au titre débarquent sur l'île

Chaque année, les miss régionales assistent à un voyage de préparation organisé dans un lieu paradisiaque. En 2020, le comité avait dû déroger à cette tradition en raison de la crise sanitaire et choisir le site emblématique de Versailles pour enregistrer les portraits des reines de beauté. Cette année 2021 marque le retour des décors tropicaux et idylliques : les 29 candidates en lice pour remporter la couronne atterrissent à La Réunion ce jeudi 18 novembre 2021 pour une semaine d'activités et de découvertes locales. Un réel coup projecteur sur l'île qui symbolise selon Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion, la mise en valeur de "la destination Réunion". Nos journalistes vous font vivre en direct l'arrivée des miss.

Reconnaissance des agressions sexuelles : l'Eglise doit à aller plus loin

Le théologien jésuite et victime d'agressions sexuelles Patrick Goujon et le président de la commission ayant révélé l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Eglise, Jean-Marc Sauvé, ont encouragé mercredi les responsables catholiques à aller plus loin dans la reconnaissance de ces crimes.

Cité éducative : la ville du Port fait le bilan

C'est la deuxième revue de projet depuis la labellisation du Port en tant que Cité éducative. Ce mardi 16 novembre, l'ensemble des acteurs s'est retrouvé au Collège Oasis en présence des élus Annick Le Toullec, Catherine Gossard et Franck Jacques Antoine, des représentants de l'État et de l'Académie de la Réunion. Objectif : établir un bilan du projet et les perspectives 2022. C'était l'occasion aussi de découvrir " Nout zoli cité " action portée par la ille, l'Éducation nationale et le Village Titan (Photo ville du Port)

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'été s'installe confortablement

Sans surprise, c'est encore une journée de chaleur que prévoit Matante Rosina ce jeudi 18 novembre 2021. Des nuages pourraient cependant s'inviter dans l'est en cours de journée. Attention aux vents sur les côtes ouest de l'île