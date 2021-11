La Fête des fruits et légumes frais, " Vivez la Fraîch'attitude " est un grand événement national placé sous le signe du plaisir, du partage et de la (re)découverte des fruits et légumes frais, locaux et de saison. Créée depuis 17 ans en métropole par l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) et relayée à la Réunion depuis 14 ans par l'Institut Régional d'Education Nutritionnelle (IREN), cet événement convivial et vitaminé est désormais incontournable. L'IREN vous présente ici les nouveautés de cette édition 2021 dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À la Réunion, la vocation de la Fête des fruits et légumes frais est de faciliter l’accès aux fruits et légumes frais et d’augmenter leur consommation par la population. Elle s’adresse particulièrement aux familles dans les quartiers prioritaires. Elle s’inscrit dans le cadre des politiques de prévention de l’obésité en visant précisément un des facteurs déterminants de la santé des populations les plus défavorisées. Cet événement participe à la stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté, l’obésité, et les inégalités alimentaires.

Comme les années précédentes, l’IREN a accompagné les acteurs à travers l’animation de comités de pilotage. Cet accompagnement permet d’assurer la cohérence des projets et la création d’une culture commune de la Fête des fruits et légumes Frais à La Réunion.



Pour la 14e édition sur l’Île de La Réunion, prévue du 18 au 28 Novembre 2021, les freins à la consommation des fruits et légumes frais ont été retenus comme thème de l’année avec un focus sur la perception du consommateur et l’effet générationnel. Par ce thème, nous souhaitons mettre en lumière les barrières à la consommation des fruits et légumes frais identifiées dans la littérature scientifique et constatées sur le terrain lors de nos actions. Celles-ci sont au nombre de six :

• La perception du consommateur

• L’effet générationnel

• La commodité des fruits et légumes

• La sensation liée à la consommation

• La dimension symbolique

• L’environnement du consommateur

Par ailleurs, 8 fruits et légumes frais locaux ont fait l’objet d’une fiche descriptive. Il s’agit de :

• L’aubergine

• Le chouchou

• L’artichaut

• Le Jacquier

• Le fruit de la passion

• La papaye

• Le corossol

• Le cœur de bœuf

De plus, le plat de cette édition, rouleau de printemps à la feuille de chou à base des fruits et légumes frais, locaux et de saison fera lui aussi l’objet d’une fiche descriptive. Cette 14e édition s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire beaucoup moins préoccupant qu’en 2020.

Cependant, la fête des fruits et légumes frais 2.0 est maintenue et les actions en présentiel, dont les villages de la fête des fruits et légumes frais font leur retour.

Nouveautés 2021 : la visite des exploitations agricoles, l'implication du milieu scolaire et le retour des villages de la fête des fruits et légumes frais

Les deux principales barrières à la consommation des fruits et légumes frais sont la perception du consommateur et l’effet générationnel. Parmi les perceptions du consommateur, il y a la notion de prix : pour les réunionnais les fruits et légumes sont chers. Cela procède d’une part, d’une méconnaissance du métier d’agriculteur et de la place de celui-ci dans la filière " fruits et légumes ", et, d’autre part de la différence des prix en fonction des lieux d’achats. Afin de sensibiliser le public à ces deux problématiques trois initiatives ont été prises dans le cadre de cette 14ème édition de la fête des fruits et légumes frais:

• La réalisation d’un documentaire " de la fourche à la fourchette " qui montre clairement les étapes nécessaires qui précèdent l’arrivée d’un légume sur les étals de marché. L’exemple pris dans le documentaire concerne la roquette et montre qu’il y a plusieurs étapes entre la graine et l’étal.

• L’organisation des visites des exploitations agricoles par le public. Au cours de ces visites, le public pourra échanger avec les agriculteurs pour comprendre le métier et ainsi réduire le fossé qui les sépare.

• La valorisation des marchés forains. Pour cette 14ème édition, les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les collèges sont invités à proposer des activités liées aux fruits et légumes frais, locaux et de saison à leurs élèves. Pour les écoles maternelles de la cité éducative du Port, les enseignants ont reçu 32 kits de préparation de fruits et légumes frais qui leur permettront d’animer des ateliers pédagogiques dans de bonnes conditions. De plus un recueil d’activités pouvant être mis en œuvre par les enseignants a été élaboré. Celui-ci sera disponible sur la plateforme de la fête des fruits et légumes frais. À l’initiative du Conseil Départemental, les unités de production de la restauration scolaire des collèges publics mettront en avant les 8 produits de l’année.



Certains acteurs ont renoué avec les villages de la fête des fruits et légumes frais et offriront à leurs administrés la possibilité de découvrir les activités pédagogiques proposées par ces villages ainsi que l’espace de justice sociale.

Mais la fête des fruits et légumes frais 2.0 sera toujours d’actualité. Sur le lien www.iren-run.fr/fflfrun2021 seront hébergés les activités suivantes :

• Des rendez-vous sur les réseaux sociaux avec les diététiciens de l’IREN

• Un défi culinaire : qui réalisera la recette la plus innovante à base de Graines de jacquier et d’artichauts

• Le challenge 400 g de fruits et légumes frais

• Des jeux pédagogiques et des fiches descriptives des produits de l’année pour faire le plein de connaissances sur les fruits et légumes frais

• Des tutoriels sur les plats de l’année

Cette édition 2021, à travers sa version 2.0 concernera donc toutes les communes de l’Île. Cependant, deux communes : Bras Panon, et La Possession ont tenu à proposer à leurs administrés, des actions en présentiel, des actions de proximité, dans le respect strict des mesures sanitaires.