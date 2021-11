Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Chaque année, les miss régionales assistent à un voyage de préparation organisé dans un lieu paradisiaque. En 2020, le comité avait dû déroger à cette tradition en raison de la crise sanitaire et choisir le site emblématique de Versailles pour enregistrer les portraits des reines de beauté. Cette année 2021 marque le retour des décors tropicaux et idylliques : les 29 candidates en lice pour remporter la couronne atterrissent à La Réunion ce jeudi 18 novembre 2021 pour une semaine d'activités et de découvertes locales. Un réel coup projecteur sur l'île qui symbolise selon Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion, la mise en valeur de "la destination Réunion". Nos journalistes sont sur place, pour vous faire vivre en direct l'arrivée des miss.

