Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Du 15 au 17 novembre 2021, le Parc national de La Réunion a accueilli une trentaine de participants au sein de leurs locaux, à la Plaine des Palmistes, à l'occasion d'un séminaire technique organisé dans le cadre du projet européen Life BIODIV'OM. Ce séminaire s'est articulé autour de deux thématiques : les connaissances utiles à la conservation des espèces et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Au programme, visite de terrain sur le Massif de la Roche-Ecrite par les agents du parc et de la SEOR dans le but de protéger le Tuit-tuit (oiseau forestier endémique de l'île de La Réunion) ou encore échanges et partages entre experts nationaux et internationaux afin d'améliorer le déploiement d'actions de conservation et de gestion en faveur des espèces ultramarines menacées. Nous publions ici le communiqué Parc national de la Réunion. (Photo : Parc national de La Réunion)

