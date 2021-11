La Réunion reste l'une des régions françaises les plus dynamiques en termes de croissance économique avec un taux de croissance du PIB qui progresse de +2.2% en 2019 (contre +1.5% au niveau national) indique la préfecture. L'industrie réunionnaise contribue fortement à la croissance économique locale. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'industrie à La Réunion représente:

• 4163 entreprises en 2019 avec une majorité d'entreprises très petites, petites ou moyennes par rapport aux industries européennes ou des pays tiers ;

• 18 271 salariés au 4è trimestre 2020

• 5.4% des nouvelles entreprises créées à La Réunion dans le secteur industriel en 2020 ;

• Chiffre d'affaires : 3783 millions d'euros en 2019;

• Un secteur qui attire 16,8 % des investissements totaux, soit 356 millions d'euros en 2019.

Le secteur de l'industrie à La Réunion est lié à son histoire et à sa situation géographique. En effet, de nombreuses entreprises conservent un fort caractère familial. De même, le développement de l'industrie réunionnaise reposait avant tout sur le secteur de l'agroalimentaire et la production de matériaux de construction afin de répondre aux besoins de la population.

La diversification, l'internationalisation et l'innovation sont aujourd'hui des axes stratégiques de développement pour les industries locales.

Une forte mobilisation des acteurs de l'industrie réunionnaise

La dixième édition de la Semaine de l'Industrie se tiendra du 22 au 28 novembre 2021 partout en France. Depuis 2011, cette manifestation annuelle d'ampleur nationale contribue à changer le regard des jeunes et du grand public sur l'industrie. L'édition 2020 a été annulée pour des raisons sanitaires.

Cette année, plus de 40 événements ont été labellisés à ce jour, pour le territoire de La Réunion, mobilisant une trentaine d'acteurs de l'industrie et de l'emploi visites d'entreprises, conférences et débats, interventions en classes...

L'objectif de cette semaine est de renforcer l'attractivité du secteur de l'industrie et de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi, grâce aux événements organisés sur tout le territoire par les entreprises, les associations, les rectorats, les établissements d'enseignement, les centres de formation, les organisations syndicales et professionnelles, et les services déconcentrés de l'Etat.

La Semaine de l'Industrie 2021 permet :

• la découverte de l'industrie et de ses métiers ainsi que les nouveaux métiers en rapport avec l'industrie connectée,

• le renforcement de l'attractivité de l'industrie française et de ses métiers,

• l'information au grand public sur les besoins en recrutement de l'industrie,

• A découverte de l'industrie connectée par la promotion l'image d'une industrie, moderne, innovante et écologique.

A qui s'adresse la Semaine de l'Industrie ?

- aux jeunes, pour faire évoluer les comportements, notamment lors des choix d'orientation professionnelle, et à terme dynamiser les recrutements dans ces secteurs d'activité ;

- au grand public, pour donner à l'ensemble de la population des informations sur le secteur industriel français et sur ses métiers afin de renforcer son attractivité;

- aux demandeurs d'emploi, pour susciter de nouvelles carrières.

Lancement de la semaine à la station d'épuration du Grand Prado, ouvrage de la CINOR exploité par Runéo

Le thème de la dixième édition de la semaine de l'Industrie en France est "intenter un avenir durable" avec la mise en lumière de la transition écologique, de l'économie circulaire et de la mixité des métiers dans l'industrie.

C'est naturellement que la station d'épuration du Grand Prado, site vertueux pour une gestion durable des eaux usées sur le territoire, a été retenue pour inaugurer la semaine de l'industrie et illustrer ainsi la thématique du développement durable. Conçue pour traiter les eaux usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie, la station d'épuration du Grand Prado s'inscrit dans une démarche de développement durable à l'échelle du territoire, par son travail de traitement des eaux usées, mais aussi par les nombreux procédés d'économie circulaire et d'intégration environnementale, que la Cinor a souhaité pour ce site, exploité par les équipes de Runéo.

Si le rôle premier d'une station de traitement des eaux usées est d'épurer les effluents collectés avant rejet dans le milieu naturel, la Cinor a souhaité que A site du Grand Prado aille plus loin en restituant une eau de qualité "eau de baignade" au milieu naturel pour préserver au maximum l'environnement marin, et en intégrant des procédés permettant de donner une seconde vie aux matières issues de l'épuration des eaux.

Aussi, la station d'épuration intègre une filière de traitement spécifique incluant un méthaniseur, qui permet de produire de l'électricité et de l'engrais sous forme de granulés à partir des matières issues de l'épuration des eaux usées. De plus, une partie des eaux subit un ultime traitement menibranaire, qui permet de les réutiliser comme eaux industrielles pour la consommation propre de la station.

En 2020,1 800 tonnes d'engrais ont ainsi été produites à la station d'épuration du Grand Prado, et 95 000 m3 d'eaux usées traitées réutilisées pour les besoins du site.

Tournée vers l'avenir, cette usine a été pensée de façon écologique dans sa globalité. Tout y est mis en oeuvre pour préserver les ressources naturelles, à travers la maîtrise des consommations notamment, et A biodiversité, avec la création d'un jardin de restauration écologique né de la volonté d'offrir un habitat à la faune et à la flore endémiques de La Réunion. Le jardin, démarré en 2013, continue de se développer