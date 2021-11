Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, se rend à La Réunion du vendredi 19 au lundi 22 novembre 2021, indique la préfecture. Elle se rendra notamment à l'Université de La Réunion, la plus grande université ultra-marine, et ira échanger avec les forces de recherche locales. (Photo d'illustration AFP)

