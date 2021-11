BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 19 novembre 2021 :



- Cher Monsieur l'ex président qui n'a toujours pas démissionné de la Région

- Guadeloupe : manifestation et des routes bloquées contre l'obligation vaccinale des soignants

- Orange et les clubs de foot amateurs se mobilisent contre le cyber-harcèlement

- Isopolis organise le premier Sommet de l'altruisme à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille généreusement

Cher Monsieur Didier Robert, cher Monsieur l'ex président de Région, allez pas de chichi entre nous, nous vous appellerons affectueusement "cher Monsieur l'ex". En toute simplicité. Après vérifications et contre vérifications, nous sommes heureux d'annoncer à La Réunion, que si vous êtes Monsieur l'ex président de Région, vous n'êtes toujours pas Monsieur l'ex conseiller régional d'opposition. Ouf ! Quel soulagement ! Quel bonheur !

La Guadeloupe a continué jeudi à voir ses routes, tout comme l'accès au CHU, bloquées par des manifestants lors du quatrième jour d'une mobilisation lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19.

Le 18 novembre 2021 marquait la journée de lutte contre le cyber-harcèlement, l'occasion de mettre en lumière le Programme éducatif fédéral, mené par Orange en partenariat avec la Fédération française de football (FFF). Ce programme éducatif met à disposition des jeunes joueurs de moins de 13 ans des outils et des ateliers pour que le numérique soit un levier de progrès et d'épanouissement, indique Orange

Le bonheur sociétal, le développement bienveillant, la résilience territoriale, l'humain et l'environnement au coeur de l'innovation... ces sujets seront au coeur d'un "Sommet de l'altruisme", le premier à La Réunion, organisé ce samedi 20 novembre 2021. Il accueillera notamment Tshering Tobgay, ancien Premier ministre du Bhoutan et ambassadeur du bonheur à l'ONU. L'événement permettra d'aborder la question du BNB (bonheur national brut), indicateur reconnu par l'ONU.

C'est Matante Rosina qui le dit, il va faire beau ce vendredi ! Ensoleillement au programme, prenez vos lunettes de soleil, le soleil s'annonce généraux toute la matinée. Les nuages feront ensuite leur entrée dans les reliefs et quelques gouttes de pluies peuvent être attendues dans les sommets mais le temps reste clément toute la journée. Côté températures, c'est officiel il fait chaud, avec des pointes à 32 degrés sur la côté jusqu'à 27 dans les cirques et 22 au Volcan et au Maïdo.